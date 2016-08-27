查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：“救人是本能，是个男人都会出手” ·广告：动向新闻 ·业主花5万元买了一个假车位 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：“救人是本能，是个男人都 · 广告：动向新闻 · 业主花5万元买了一个假车位 7 法治 2016.8.27 星期六 小区物业人员串通 私划车位出售 业主花5万元买了一个假车位 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者聂丽娟通讯员洪法）洪山一个小区物业经理授意物业主管和保安队长，将小区地下停车场内一处通道私划车位线，弄出一个假车位卖给小区女业主，骗走5万元。记者昨日获悉，时任物业经理的徐某被判三年，另外两人另案处理。

2013年1月18日，洪山街道口一小区业主吴女士将车停进刚买的地下停车位，小区保安就上前阻止：“对不起，您的车子不能停在这里。”“我花5万元买的车位，为什么不能停？”吴女士将车停好后，来到物业理论。物业工作人员将地下车位的规划示意图给她看，告诉她的这个“U2”车位，其实是一条通道。吴女士不服气，从家中拿出了“白纸黑字”的地下车位使用权出让合同。

随后，物业工作人员告诉吴女士，她签的这个地下车位转让合同是假的，合同上的公章和发票也是伪造的。“U2”车位根本就不存在，卖车位给她的业主“刘某”也查无此人。吴女士联系“刘某”未果，这才意识到自己被骗了。次日，她来到洪山区卓刀泉派出所报警。

吴女士说，半个月前，她是和物业主管候某、保安队长小何及该车位的业主“刘先生”签订的转让合同。警方初步判断，三人可能是一个诈骗团伙。2个月后，已辞职的物业保安队长小何主动投案自首，警方很快将另外两人——物业原经理徐某和原主管候某抓获。原来，这三人将吴女士骗了之后，就辞职了。

经查，吴女士曾多次向当时的物业主管候某反映想买停车位，时任物业公司经理的徐某正好想出售地下车库里的“多余”车位，给员工发奖金。候某和徐某合计后，叫来时任保安队长的小何，三人在地下车库入口一处通道上私划车位线，小何再安上车位锁，一个“车位”就这么炮制出来了。

为掩人耳目，徐某还冒充该“车位”的业主刘某，伪造了一份该“车位”的全套资料。和吴女士签“合同”后，徐某自己留了3万元，分给候某和小何各1万元。徐某落网后，将5万元全部退还给了吴女士。

办案人员称，徐某等人之所以能得逞，正是利用了物业公司管理上的漏洞和物业人员的身份，物业公司应加强管理，防止类似案例再次发生。





