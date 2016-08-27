查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 法治 ·图文：“救人是本能，是个男人都会出手” ·广告：动向新闻 ·业主花5万元买了一个假车位 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：“救人是本能，是个男人都 · 广告：动向新闻 · 业主花5万元买了一个假车位 7 法治 2016.8.27 星期六 受伤辅警开口说话 昨接受本报记者专访 图文：“救人是本能，是个男人都会出手” 楚天都市报讯



图为：看到病床上的胡亮斌，母亲（红衣）失声痛哭 楚天都市报记者叶文波摄



楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员黄娟）武汉青山区一居民楼凌晨起火，本不值班的辅警胡亮斌主动参与救援，背出91岁爹爹后再入火场，结果自己中毒昏迷（详见《楚天都市报》昨日A04版）。昨日，胡亮斌恢复情况较好，拔掉氧气管的他已能开口说话。躺在病床上的这名真汉子，向记者坦露了心声。



摔倒时故意前倾以便保护爹爹



背程爹爹下楼的经历，对胡亮斌来说可谓刻骨铭心。事发时，起火房屋位于二楼，91岁的程万里爹爹住在起火房屋正上方。火势越来越大，二楼房内的煤气坛子难转移，胡亮斌意识到必须尽快转移楼上被困居民。

儿子程新国、儿媳许珍菊年纪也不小，实在抬不动程万里。听到许珍菊的救助声后，胡亮斌二话没说，穿过起火的二楼直奔三楼。起初，安保队员准备与胡亮斌协作，用木板将瘫痪在床的程爹爹抬下楼。可老旧小区楼梯道狭窄，且浓烟密布，安全起见，胡亮斌决定背老人下楼。

下楼梯时，因视线不好摔跤了，鞋子也掉了一只，胡亮斌赤脚仍坚持向外冲。他说：“我当时生怕老人摔伤了，就故意往前倾，也是怕自己没站稳，爹爹还能摔在我身上，我也不知道自己撞了哪，右腿至今都没有知觉。”



为何没有防护当时已来不及多想



昨日上午10时许，胡亮斌的母亲、岳父、岳母、儿子纷纷从黄石赶到武汉大学中南医院。拉着儿子的手，75岁的老母亲徐佑仙失声痛哭，老泪纵横“责备”道：“你狠些是吧，你不要命是吧！”

胡亮斌也哭了，他安慰道：“你看我这不是好端端的吗……”

事发时，胡亮斌和同事们正驾车巡逻，就在起火点附近。得知火警后，他们顾不上返回派出所取防护装备，而是直奔现场，成为第一支到达现场的救援力量。事发凌晨，居民都在家里酣睡，被惊醒后恐慌失措。“情况很危急，那个场景根本没时间想太多，你不可能说先找到防护装备再来救人。”胡亮斌说道。



转岗后倍加珍惜工作救人是本能



昨日，来探望胡亮斌的人络绎不绝，中央电视台前来采访，武汉钢铁集团总部也来人探望。大家传阅着昨日的《楚天都市报》，纷纷称赞其好样的。

此前，胡亮斌是武钢资源集团大冶铁矿的工人。他说，自己从小就有警察梦，觉得警察很威风，长大后，渐渐懂得警察意味着责任。2004年，年迈的父亲在黄石老家中风倒地，路人报警后，民警赶到将父亲送医。因抢救及时，父亲转危为安，这更让胡亮斌对警察充满敬意。

今年初，胡亮斌转岗成为一名辅警，他十分珍惜这份来之不易的工作。在他的床头，摆放着大量法律书籍。在生活中，也有人问他：“辅警工资低，你觉得有意义吗？”此前，在青山区公安分局一次大会上，胡亮斌曾这么回应道：“你这辈子经常有人握着你的手说谢谢吗？……你有通过自己的努力，帮晕倒在路边的小孩找到亲人，并被《楚天都市报》报道的那种成功的喜悦吗？你们没有，而我有。这就是作为一名辅警，我自豪，我骄傲。”

昨日，面对四面八方的赞誉，胡亮斌表示：“救人是一种本能，并没有多么伟大，是个男人碰到都会出手。”





