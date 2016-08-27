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图文：货车撞上公交 拥堵近两小
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现场
2016.8.27 星期六
图文：货车撞上公交 拥堵近两小时
楚天都市报讯 图为：事发现场
楚天都市报讯（记者李曼英）昨日下午3时，青化路和二十一号公路交会处附近，一辆53路公交车与一辆货车相撞。公交车、货车车头受损严重，好在公交车上并无乘客，两名司机伤情也无大碍，事故一度导致现场交通拥堵近两小时。
昨日下午4时，楚天都市报记者在现场看到，53路公交车横在马路上，货车撞上电线杆，一棵树被撞倒。
帮助货车司机处理现场的一名男子称，货车司机受伤，已被送往医院，看起来伤情不重。他介绍，事故发生时，公交车因左拐进站时，货车避让不及撞上。53路公交工作人员介绍，公交司机受伤无大碍。事故是因货车速度过快，将公交撞上。
目前，警方正进一步调查处理。