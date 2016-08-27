查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·广告 ·猥琐男欲收买保安遭严词拒绝 ·图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下一块水泥 ·社区门球场上建服务中心遇阻 ·图文：货车撞上公交 拥堵近两小时 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 广告 · 猥琐男欲收买保安遭严词拒绝 · 图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下 · 社区门球场上建服务中心遇阻 · 图文：货车撞上公交 拥堵近两小 6 现场 2016.8.27 星期六 社区门球场上建服务中心遇阻 一直没有正规手续 居民三次拆除施工围挡 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张万军）社区欲在小区门球场上建服务中心，因没有相关手续，连日来，武昌解放路社区居民三次拆除施工围挡，工程只得暂时停工。

昨日上午，楚天都市报记者在张之洞路解放路社区门口看到，一块长约30米、宽约10米的场地被围挡封住部分。场内有一个钢结构工棚、数十根混凝土桩和几台施工机械。一名工人称，本准备进行打桩作业，因遭到居民反对只好停工。

居民魏先生介绍，社区居住的都是武船集团职工，这块空地是小区门球场，也是居民唯一的户外活动场所。今年3月，居民发现有人在场地上进行勘探，询问后得知是社区准备在此修建一栋4层服务中心。担心影响采光、通风和消防安全，居民对此强烈反对。加上社区未公示这栋楼的规划、施工等手续，居民认为这栋楼属违建。5月份开始，施工人员和材料相继进场，居民们三次将围挡拆除。

武船集团退休办杨主任表示，社区曾为修建服务中心和公司沟通过几次，但社区提供的听证会材料漏洞很多，也缺乏正规手续。

解放路社区一位徐姓副书记表示，社区现有办公面积只有200多平方米，难以满足服务居民的需求。3月份召集居民代表召开听证会，大多数代表赞同在门球场上修党员群众服务中心。向街道汇报后，准备实施这一计划，相关手续都由街道办负责办理。

紫阳街道办一位张主任表示，修建党群服务中心是一个惠民措施。有少数居民不理解，社区和街道正在进行沟通协商，相关建设手续还在完善中。





