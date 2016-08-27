查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第6版 现场
·广告
·猥琐男欲收买保安遭严词拒绝
·图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下一块水泥
·社区门球场上建服务中心遇阻
·图文：货车撞上公交 拥堵近两小时
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 国内
第11版 : 体育
第12版 : 娱乐周刊
第13版 : 八卦阵
第14版 : 审片室
第15版 : 深读周刊
第16版 : 深读
第2版 : 要闻
第3版 : 焦点
第4版 : 关注
第5版 : 经济
第6版 : 现场
第7版 : 法治
第8版 : 福彩
第9版 : 教卫
·
广告
·
猥琐男欲收买保安遭严词拒绝
·
图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下
·
社区门球场上建服务中心遇阻
·
图文：货车撞上公交 拥堵近两小
6
现场
2016.8.27 星期六
图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下一块水泥
相隔5秒 楼下住户躲过一劫
楚天都市报讯 图为：方婆婆站在她家被砸坏的阳台上
楚天都市报讯（记者满达）人刚离开阳台进屋，身后传来一声巨响，竟是水泥块从5楼落下，把护栏都砸坏了。“真是万幸。”昨日，家住武昌南湖风华天城1栋2单元2楼的方婆婆心有余悸。
当日上午，楚天都市报记者来到风华天城枇杷湾1栋2单元楼下，绿化带和路面散落着破碎的水泥块，都是从5楼露天阳台的基座外侧脱落下来。65岁的方婆婆住2楼，她家阳台上也散落着水泥块，栏杆的木扶手和一块玻璃也被砸坏了。“要是早5秒钟掉下来，我就被砸到了。”方婆婆说，前日下午5点左右，她在阳台上收完衣服，刚转身回到客厅，就听到身后传来一声巨响，一大块水泥从天而降，部分水泥块飞进她家阳台，还把护栏给砸坏了。方婆婆跑到楼下一看，原来是5楼阳台基座的水泥块脱落，还有一大块掉在楼下绿化带里。
方婆婆说，入住小区有10来年了，有的墙面老化出现脱落。她担心还会有水泥块掉下来，而且破损的阳台也不知道找谁维修。
小区物业公司的江经理称，昨日工作人员就赶到现场，在水泥块掉落处周围拉了隔离带，物业人员会对5楼阳台进行清理。因部分业主没有缴纳房屋维修基金，所以房屋维修基金暂无法申请下来，目前没钱对破损处进行维修。至于方婆婆家阳台的损失，物业会拿出解决方案。