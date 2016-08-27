查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·广告 ·猥琐男欲收买保安遭严词拒绝 ·图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下一块水泥 ·社区门球场上建服务中心遇阻 ·图文：货车撞上公交 拥堵近两小时 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 广告 · 猥琐男欲收买保安遭严词拒绝 · 图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下 · 社区门球场上建服务中心遇阻 · 图文：货车撞上公交 拥堵近两小 6 现场 2016.8.27 星期六 图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下一块水泥 相隔5秒 楼下住户躲过一劫 楚天都市报讯 图为：方婆婆站在她家被砸坏的阳台上



楚天都市报讯（记者满达）人刚离开阳台进屋，身后传来一声巨响，竟是水泥块从5楼落下，把护栏都砸坏了。“真是万幸。”昨日，家住武昌南湖风华天城1栋2单元2楼的方婆婆心有余悸。

当日上午，楚天都市报记者来到风华天城枇杷湾1栋2单元楼下，绿化带和路面散落着破碎的水泥块，都是从5楼露天阳台的基座外侧脱落下来。65岁的方婆婆住2楼，她家阳台上也散落着水泥块，栏杆的木扶手和一块玻璃也被砸坏了。“要是早5秒钟掉下来，我就被砸到了。”方婆婆说，前日下午5点左右，她在阳台上收完衣服，刚转身回到客厅，就听到身后传来一声巨响，一大块水泥从天而降，部分水泥块飞进她家阳台，还把护栏给砸坏了。方婆婆跑到楼下一看，原来是5楼阳台基座的水泥块脱落，还有一大块掉在楼下绿化带里。

方婆婆说，入住小区有10来年了，有的墙面老化出现脱落。她担心还会有水泥块掉下来，而且破损的阳台也不知道找谁维修。

小区物业公司的江经理称，昨日工作人员就赶到现场，在水泥块掉落处周围拉了隔离带，物业人员会对5楼阳台进行清理。因部分业主没有缴纳房屋维修基金，所以房屋维修基金暂无法申请下来，目前没钱对破损处进行维修。至于方婆婆家阳台的损失，物业会拿出解决方案。





