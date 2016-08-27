查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 现场 ·广告 ·猥琐男欲收买保安遭严词拒绝 ·图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下一块水泥 ·社区门球场上建服务中心遇阻 ·图文：货车撞上公交 拥堵近两小时 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 广告 · 猥琐男欲收买保安遭严词拒绝 · 图文：2楼的婆婆刚进屋5楼掉下 · 社区门球场上建服务中心遇阻 · 图文：货车撞上公交 拥堵近两小 6 现场 2016.8.27 星期六 校园里女生如厕遭偷拍 众男生一起抓住黑衣人 猥琐男欲收买保安遭严词拒绝 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英）中南财经政法大学文泰楼内，一女生如厕时遭黑衣男子用手机偷拍。等候在外的女生男友发现后，联合众多男同学将男子抓住，学校保安也随即赶到，现场劝说学生保持克制，并送民警处理。

昨日上午10时，楚天都市报记者来到中南财经政法大学文泰楼。多名学生证实，4楼女厕所里，前日有男子偷拍女生如厕，后被众多男生围追，在一楼被逮住。“应该是心理不健康吧。”一名大二女生说。吴姓男同学手机里的照片显示，一名穿黑色短袖、黑色运动鞋的男子，被10多位男生团团围住。吴同学说，这名黑衣男子，就是拿手机偷拍女生如厕的人。

当事保安高先生介绍，前晚7时，他看到一名穿黑色短袖的男子，被多名男生逮住。这些男生情绪比较激动，扬言要打那名男子。

高先生上前了解得知，是黑衣男子偷拍了女生如厕，被女生男友发现。这名男友喊来数名男生，一起将黑衣男子抓住。“你们都是大学生，不要打人。”高先生说，他先是劝学生冷静，随后将黑衣男子带进办公室，要求他交出手机。

让高先生意外的是，黑衣男子虽交出了手机，但却请求他删掉手机里的偷拍照，并称可“给他1000元甚至更多的钱。”“你给再多也没用。”高先生说。他将黑衣男子交到学校保卫部，随后报了警。

据了解，黑衣男子并非中南财经政法大学学生。

中南财经政法大学相关工作人员表示，学校保卫部门将加强巡查，希望同学们遇到此类情况，及时向公安、保卫部门报告。

目前，民警正在进一步调查处理。





