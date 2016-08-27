图文：远离空调 到美丽乡村享受清凉经开港直达上海航线昨开通银行力推信用卡贷款寄月饼出入境有限制开奖公告
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 第5版 经济
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·寄月饼出入境有限制
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楚天都市报电子版
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5 经济 2016.8.27 星期六
寄月饼出入境有限制
含蛋类肉类成分禁入境
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲实习生程雪宁成成）中秋临近，一些前往港澳地区旅游的市民会买点月饼带回，也有一些武汉市民想给境外的亲友邮寄月饼。然而，含有肉类、蛋类成分的月饼出入境会受限制，提醒市民注意。“在香港上学的亲戚准备寄点月饼回来，但是听说好像对品种有限制。”日前，市民赵先生联系记者询问邮寄中秋礼物出入境有哪些限制。记者咨询湖北省出入境检验检疫部门获悉，含有肉类、蛋黄等成分的月饼，存在传播禽流感、口蹄疫等疫病的风险，我国禁止携带或邮寄入境。
    据悉，由于邮寄周期较长，馅料易变质，因此不少国家对邮寄月饼入境采取限制措施。目前共有德国、法国等34个国家和地区明令禁止收寄月饼。美国、西班牙等国禁止带有蛋黄的月饼入关。印尼、马来西亚等国家禁止猪肉月饼进口。荷兰、韩国等国对月饼出入境还有重量和金额的限制，等等
    湖北省出入境检验检疫局相关负责人提醒，市民应事先了解邮寄目的地国家或地区对邮寄物的检疫要求，并认真填写邮寄申报标签。


   