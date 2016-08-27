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寄月饼出入境有限制
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开奖公告
5
经济
2016.8.27 星期六
寄月饼出入境有限制
含蛋类肉类成分禁入境
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲实习生程雪宁成成）中秋临近，一些前往港澳地区旅游的市民会买点月饼带回，也有一些武汉市民想给境外的亲友邮寄月饼。然而，含有肉类、蛋类成分的月饼出入境会受限制，提醒市民注意。“在香港上学的亲戚准备寄点月饼回来，但是听说好像对品种有限制。”日前，市民赵先生联系记者询问邮寄中秋礼物出入境有哪些限制。记者咨询湖北省出入境检验检疫部门获悉，含有肉类、蛋黄等成分的月饼，存在传播禽流感、口蹄疫等疫病的风险，我国禁止携带或邮寄入境。
据悉，由于邮寄周期较长，馅料易变质，因此不少国家对邮寄月饼入境采取限制措施。目前共有德国、法国等34个国家和地区明令禁止收寄月饼。美国、西班牙等国禁止带有蛋黄的月饼入关。印尼、马来西亚等国家禁止猪肉月饼进口。荷兰、韩国等国对月饼出入境还有重量和金额的限制，等等
湖北省出入境检验检疫局相关负责人提醒，市民应事先了解邮寄目的地国家或地区对邮寄物的检疫要求，并认真填写邮寄申报标签。