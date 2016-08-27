查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 经济 ·图文：远离空调 到美丽乡村享受清凉 ·经开港直达上海航线昨开通 ·银行力推信用卡贷款 ·寄月饼出入境有限制 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：远离空调 到美丽乡村享受 · 经开港直达上海航线昨开通 · 银行力推信用卡贷款 · 寄月饼出入境有限制 · 开奖公告 5 经济 2016.8.27 星期六 寄月饼出入境有限制 含蛋类肉类成分禁入境 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者谢玲实习生程雪宁成成）中秋临近，一些前往港澳地区旅游的市民会买点月饼带回，也有一些武汉市民想给境外的亲友邮寄月饼。然而，含有肉类、蛋类成分的月饼出入境会受限制，提醒市民注意。“在香港上学的亲戚准备寄点月饼回来，但是听说好像对品种有限制。”日前，市民赵先生联系记者询问邮寄中秋礼物出入境有哪些限制。记者咨询湖北省出入境检验检疫部门获悉，含有肉类、蛋黄等成分的月饼，存在传播禽流感、口蹄疫等疫病的风险，我国禁止携带或邮寄入境。

据悉，由于邮寄周期较长，馅料易变质，因此不少国家对邮寄月饼入境采取限制措施。目前共有德国、法国等34个国家和地区明令禁止收寄月饼。美国、西班牙等国禁止带有蛋黄的月饼入关。印尼、马来西亚等国家禁止猪肉月饼进口。荷兰、韩国等国对月饼出入境还有重量和金额的限制，等等

湖北省出入境检验检疫局相关负责人提醒，市民应事先了解邮寄目的地国家或地区对邮寄物的检疫要求，并认真填写邮寄申报标签。





