查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 经济 ·图文：远离空调 到美丽乡村享受清凉 ·经开港直达上海航线昨开通 ·银行力推信用卡贷款 ·寄月饼出入境有限制 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：远离空调 到美丽乡村享受 · 经开港直达上海航线昨开通 · 银行力推信用卡贷款 · 寄月饼出入境有限制 · 开奖公告 5 经济 2016.8.27 星期六 银行力推信用卡贷款 虽然免利息 却有手续费 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）市民林女士最近接到好几家银行客服电话，向她推荐信用卡现金分期业务，声称可以免息。难道真有这样的好事？记者采访了解到，虽然目前不少银行推出的信用卡现金分期业务的确是不收利息，但免利息并不等于“免费”，客户仍需支付手续费。

信用卡通常只能刷卡消费，取现则要收取较高的手续费。而信用卡现金分期，则是银行根据持卡人的情况，在信用额度之上额外给予的贷款，以现金形式发放给持卡人，持卡人在与银行约定的期限内分期偿还。

记者调查发现，各家银行对信用卡现金分期给出的额度、费率，差距悬殊。不同银行授信额度，最低5万，最高达30万。此外，虽然银行打出免息招牌，但免息不等于免费，各家银行通常会收取0.7%-0.95%的手续费，国有大行费率略低于股份制银行。

为吸引更多的客户，有的银行适时推出现金分期优惠活动。建行推出“手续费七折惠”活动，期间，3期手续费率由 0.81%/期降至0.57%/期。6、12、18、24期手续费率则由0.75%/期降为0.53%/期。民生银行手续费率为3期0.9%/期，6、9、12、18、24期0.75%/期。浦发银行手续费提供分期收取和一次性收取两种方式。大部分银行最长还款期限是24个月，每个还款期一般为一个月，具体还款期数与期限可与银行协商。

虽然各家银行纷纷打出“手续费率低于1%”的旗号，但费用算下来并不低，比如中信银行一万元分三期，总手续费达246元，招商银行为285元，华夏银行225元，而且期限越长，缴纳的手续费也越多。

据悉，信用卡贷款一般可在手机银行或微信银行办理。





