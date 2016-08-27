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 第5版 经济
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楚天都市报电子版
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5 经济 2016.8.27 星期六
银行力推信用卡贷款
虽然免利息 却有手续费
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）市民林女士最近接到好几家银行客服电话，向她推荐信用卡现金分期业务，声称可以免息。难道真有这样的好事？记者采访了解到，虽然目前不少银行推出的信用卡现金分期业务的确是不收利息，但免利息并不等于“免费”，客户仍需支付手续费。
    信用卡通常只能刷卡消费，取现则要收取较高的手续费。而信用卡现金分期，则是银行根据持卡人的情况，在信用额度之上额外给予的贷款，以现金形式发放给持卡人，持卡人在与银行约定的期限内分期偿还。
    记者调查发现，各家银行对信用卡现金分期给出的额度、费率，差距悬殊。不同银行授信额度，最低5万，最高达30万。此外，虽然银行打出免息招牌，但免息不等于免费，各家银行通常会收取0.7%-0.95%的手续费，国有大行费率略低于股份制银行。
    为吸引更多的客户，有的银行适时推出现金分期优惠活动。建行推出“手续费七折惠”活动，期间，3期手续费率由 0.81%/期降至0.57%/期。6、12、18、24期手续费率则由0.75%/期降为0.53%/期。民生银行手续费率为3期0.9%/期，6、9、12、18、24期0.75%/期。浦发银行手续费提供分期收取和一次性收取两种方式。大部分银行最长还款期限是24个月，每个还款期一般为一个月，具体还款期数与期限可与银行协商。
    虽然各家银行纷纷打出“手续费率低于1%”的旗号，但费用算下来并不低，比如中信银行一万元分三期，总手续费达246元，招商银行为285元，华夏银行225元，而且期限越长，缴纳的手续费也越多。
    据悉，信用卡贷款一般可在手机银行或微信银行办理。


   