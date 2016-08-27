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 第5版 经济
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楚天都市报电子版
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5 经济 2016.8.27 星期六
经开港直达上海航线昨开通
一艘轮船满载汉产汽车零部件半月之后抵伊朗
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮曲严通讯员周明德洪魁良）昨日上午，武汉经济技术开发区港口物流园军山(纱帽)港区里，汽笛声长鸣，满载135个集装箱的轮船启航，直达上海。15天后，这批汉产汽车零部件将抵达遥远的伊朗。
    武汉经开港口股份有限公司董事长王凯崴介绍，港口物流园辖区范围从上游的水洪口（洪湖新滩）到下游的三环线（国博中心），分为沌口、纱帽-军山、邓南-通津三个港口物流区，“水深常年保持10米左右，是天然深水港。”
    武汉东有阳逻港，西边再建经开港，意义何在？王凯崴算了一笔账，一个集装箱从沌口运到阳逻走公路，要花1300元，而从阳逻下水运到上海，却只需500元；如果沌口的货物就近选择经开港，走公路单箱成本仅600元，再转水运也只需500元，“一个集装箱就节约700元左右，仅去年，经开区企业外运的集装箱就有25万个。”据悉，该港口经济腹地甚为广阔，可辐射长江上游省市及我省内其他区域。


   