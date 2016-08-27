查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 经济 ·图文：远离空调 到美丽乡村享受清凉 ·经开港直达上海航线昨开通 ·银行力推信用卡贷款 ·寄月饼出入境有限制 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：远离空调 到美丽乡村享受 · 经开港直达上海航线昨开通 · 银行力推信用卡贷款 · 寄月饼出入境有限制 · 开奖公告 5 经济 2016.8.27 星期六 经开港直达上海航线昨开通 一艘轮船满载汉产汽车零部件半月之后抵伊朗 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮曲严通讯员周明德洪魁良）昨日上午，武汉经济技术开发区港口物流园军山(纱帽)港区里，汽笛声长鸣，满载135个集装箱的轮船启航，直达上海。15天后，这批汉产汽车零部件将抵达遥远的伊朗。

武汉经开港口股份有限公司董事长王凯崴介绍，港口物流园辖区范围从上游的水洪口（洪湖新滩）到下游的三环线（国博中心），分为沌口、纱帽-军山、邓南-通津三个港口物流区，“水深常年保持10米左右，是天然深水港。”

武汉东有阳逻港，西边再建经开港，意义何在？王凯崴算了一笔账，一个集装箱从沌口运到阳逻走公路，要花1300元，而从阳逻下水运到上海，却只需500元；如果沌口的货物就近选择经开港，走公路单箱成本仅600元，再转水运也只需500元，“一个集装箱就节约700元左右，仅去年，经开区企业外运的集装箱就有25万个。”据悉，该港口经济腹地甚为广阔，可辐射长江上游省市及我省内其他区域。





