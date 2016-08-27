图文：远离空调 到美丽乡村享受清凉经开港直达上海航线昨开通银行力推信用卡贷款寄月饼出入境有限制开奖公告
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第5版 经济
·图文：远离空调 到美丽乡村享受清凉
·经开港直达上海航线昨开通
·银行力推信用卡贷款
·寄月饼出入境有限制
·开奖公告
楚天都市报电子版
----  
 
5 经济 2016.8.27 星期六
本报五路记者探访荆楚避暑胜地
图文：远离空调 到美丽乡村享受清凉
    楚天都市报讯 图为：游客在利川毛坝乡游玩 通讯员朱秋红摄

    □楚天都市报记者碧云周鹏王功尚关前裕高东起通讯员陈丹

    气象部门预测，短暂降温后，“秋老虎”还会发威，高温天气还将持续一个多月。
    那么问题来了：到哪儿避暑，才能彻底远离空调，全身心拥抱清凉？省旅游委6月份启动湖北乡村避暑游活动以来，广大游客或组团、或自驾，纷纷到省内各地乡村享清凉、住民宿、品美食。近日，本报5路记者联动，到其中5处避暑胜地探访，现场测量温度，感受到了阵阵凉爽、无穷惬意。

    麻城龟峰山
    气温比市区低10℃

    19日晚7时许，记者驱车来到大别山深处的麻城龟峰山探访。山上游人如织，吹来阵阵凉风。
    夜宿龟峰客栈，不见一台空调。“我们这里基本不用空调的！”服务员笑着说，“不信，晚上你还要盖被子。”果然，到了后半夜，记者被冻醒，本能地抓起身旁的被子盖在身上。
    次日，记者随游人爬山，越往上走，越是凉爽。爬到海拔1200米处的添寿顶，山谷已升起缥缈的云雾，清风徐徐，洗涤一身尘埃。景区工作人员邱东旭拿出一支温度计，测量显示为26℃，而山下的麻城市区则高达36℃。

    咸宁黄龙山
    天然空调吸引武汉游客

    20日下午，记者带着温度计到咸宁市通城县麦市镇黄龙山体验，当日，武汉最高气温达37℃。
    记者沿旅游公路盘山而上，来到“一脚踏三省”的天岳关，温度计显示只有25.5℃。
    山顶的天岳村已有30余家农家乐，门口停满了武汉、江西、湖南等地牌照的车。来自武汉的徐女士带着孩子，一边参观一边拍照，她说，“这里是天然的空调，真是享受啊！”
    农家乐的周老板忙着招呼游客，他说，今年夏季的游客比较多，周末每天约有500人上山，他的生意也不错，最高一天收入近万元。

    利川毛坝乡
    凉风吹拂如清泉流进心底

    20日，记者走进湖北最西边的利川，辗转至有名的茶叶之乡毛坝，清风带着沁人心脾的凉意扑面而来。
    星斗山脚下，来自武汉的150名游客擦肩而过。记者拿出温度计测量，显示气温为23℃。
    年过花甲的国企退休职工何青春，开心地发微信：“毛坝人美茶香，入夜，走在兰田村幽深的茶园游步道中，凉风拂过，如一股清泉流进心底。”
    据悉，入夏以来，来自武汉、重庆、广东等地的1万多名游客前来乘凉避暑。“到这里，真的是来洗肺的。”一对来自重庆万州的老夫妻，一边走一边说，“万州和毛坝直线距离100多公里，但一个是酷热难当，一个是清凉宜人，简直是两个世界。”

    襄阳薤山
    既可避暑又能赏最美别墅群

    22日，赤日炎炎，襄阳城区是35℃的高温，记者来到襄阳市谷城县境内的大薤山探访。车行至薤山脚下，顿觉凉爽，行至半山腰已觉清风徐来，暑气全消。山上林荫片片，泉水潺潺，现场测量气温只有25℃。
    100多年前，英国、丹麦等国传教士在此兴建别墅50余栋房间700余间。一路徒步上山，只见一座座中西合璧的建筑，在青翠山林中若隐若现，赏心悦目。
    来自武汉的游客占先生说：“登临大薤山，既有避暑休闲的惬意，还能踏访中西合璧的别墅，重看历史，不虚此行！”

    神农架大九湖
    夏天日均气温18℃

    23日上午，记者来到神农架大九湖避暑。乘轻舟漫荡其中，湖面微波荡漾，水下银鱼如梭，一派“鱼跃鸟翔、风吹草低见牛羊”的绝美画面。山脚下的大九湖新镇已建设完毕，川鄂古盐道驿站的历史风貌已经初步显现。
    时值正午，记者测量温度显示为22℃。“这里晚穿棉衣午穿纱，围着火炉吃西瓜，夏天日均气温18℃，最热时也超不过25℃。”工作人员介绍。
    来自四川达州的小岳，一边游览一边拍照。“玩得都不想回四川咯，明年夏天还要来避暑！”告别大九湖，小岳流连忘返。


 