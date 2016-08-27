查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 经济 ·图文：远离空调 到美丽乡村享受清凉 ·经开港直达上海航线昨开通 ·银行力推信用卡贷款 ·寄月饼出入境有限制 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：远离空调 到美丽乡村享受 · 经开港直达上海航线昨开通 · 银行力推信用卡贷款 · 寄月饼出入境有限制 · 开奖公告 5 经济 2016.8.27 星期六 本报五路记者探访荆楚避暑胜地 图文：远离空调 到美丽乡村享受清凉 楚天都市报讯 图为：游客在利川毛坝乡游玩 通讯员朱秋红摄



□楚天都市报记者碧云周鹏王功尚关前裕高东起通讯员陈丹



气象部门预测，短暂降温后，“秋老虎”还会发威，高温天气还将持续一个多月。

那么问题来了：到哪儿避暑，才能彻底远离空调，全身心拥抱清凉？省旅游委6月份启动湖北乡村避暑游活动以来，广大游客或组团、或自驾，纷纷到省内各地乡村享清凉、住民宿、品美食。近日，本报5路记者联动，到其中5处避暑胜地探访，现场测量温度，感受到了阵阵凉爽、无穷惬意。



麻城龟峰山

气温比市区低10℃



19日晚7时许，记者驱车来到大别山深处的麻城龟峰山探访。山上游人如织，吹来阵阵凉风。

夜宿龟峰客栈，不见一台空调。“我们这里基本不用空调的！”服务员笑着说，“不信，晚上你还要盖被子。”果然，到了后半夜，记者被冻醒，本能地抓起身旁的被子盖在身上。

次日，记者随游人爬山，越往上走，越是凉爽。爬到海拔1200米处的添寿顶，山谷已升起缥缈的云雾，清风徐徐，洗涤一身尘埃。景区工作人员邱东旭拿出一支温度计，测量显示为26℃，而山下的麻城市区则高达36℃。



咸宁黄龙山

天然空调吸引武汉游客



20日下午，记者带着温度计到咸宁市通城县麦市镇黄龙山体验，当日，武汉最高气温达37℃。

记者沿旅游公路盘山而上，来到“一脚踏三省”的天岳关，温度计显示只有25.5℃。

山顶的天岳村已有30余家农家乐，门口停满了武汉、江西、湖南等地牌照的车。来自武汉的徐女士带着孩子，一边参观一边拍照，她说，“这里是天然的空调，真是享受啊！”

农家乐的周老板忙着招呼游客，他说，今年夏季的游客比较多，周末每天约有500人上山，他的生意也不错，最高一天收入近万元。



利川毛坝乡

凉风吹拂如清泉流进心底



20日，记者走进湖北最西边的利川，辗转至有名的茶叶之乡毛坝，清风带着沁人心脾的凉意扑面而来。

星斗山脚下，来自武汉的150名游客擦肩而过。记者拿出温度计测量，显示气温为23℃。

年过花甲的国企退休职工何青春，开心地发微信：“毛坝人美茶香，入夜，走在兰田村幽深的茶园游步道中，凉风拂过，如一股清泉流进心底。”

据悉，入夏以来，来自武汉、重庆、广东等地的1万多名游客前来乘凉避暑。“到这里，真的是来洗肺的。”一对来自重庆万州的老夫妻，一边走一边说，“万州和毛坝直线距离100多公里，但一个是酷热难当，一个是清凉宜人，简直是两个世界。”



襄阳薤山

既可避暑又能赏最美别墅群



22日，赤日炎炎，襄阳城区是35℃的高温，记者来到襄阳市谷城县境内的大薤山探访。车行至薤山脚下，顿觉凉爽，行至半山腰已觉清风徐来，暑气全消。山上林荫片片，泉水潺潺，现场测量气温只有25℃。

100多年前，英国、丹麦等国传教士在此兴建别墅50余栋房间700余间。一路徒步上山，只见一座座中西合璧的建筑，在青翠山林中若隐若现，赏心悦目。

来自武汉的游客占先生说：“登临大薤山，既有避暑休闲的惬意，还能踏访中西合璧的别墅，重看历史，不虚此行！”



神农架大九湖

夏天日均气温18℃



23日上午，记者来到神农架大九湖避暑。乘轻舟漫荡其中，湖面微波荡漾，水下银鱼如梭，一派“鱼跃鸟翔、风吹草低见牛羊”的绝美画面。山脚下的大九湖新镇已建设完毕，川鄂古盐道驿站的历史风貌已经初步显现。

时值正午，记者测量温度显示为22℃。“这里晚穿棉衣午穿纱，围着火炉吃西瓜，夏天日均气温18℃，最热时也超不过25℃。”工作人员介绍。

来自四川达州的小岳，一边游览一边拍照。“玩得都不想回四川咯，明年夏天还要来避暑！”告别大九湖，小岳流连忘返。





