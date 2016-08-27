查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 关注 ·图文：地下车库内98辆车被淹业主向物业索赔800万 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：地下车库内98辆车被淹业 4 关注 2016.8.27 星期六 图文：地下车库内98辆车被淹业主向物业索赔800万 相关部门已介入协调 律师称双方需共同担责 楚天都市报讯 图为：地下车库完全泡在水中

图为：被泡后的奔驰车

图为：丰田埃尔法被淹后迁出车库

图为：7月6日，城市公园地下车库进水，众多车辆被淹

图为：一些车主接到物业电话前去挪车 图片均由业主提供



□楚天都市报记者王荣海



一场大暴雨，地下车库进水，车库内98辆车被淹48小时，其中不乏百万元的豪车。

昨日，说起7月6日大暴雨爱车被淹，家住武昌城市公园的业主胡女士和张女士，至今还心疼不已。眼下，她们和小区另外80多名业主还在为车辆被淹向物业索赔。这些业主认为，车辆被淹与小区的物业公司——天昌物业通知不及时、采取措施不力有关。而天昌物业公司则认为，车辆被淹是天灾，与地势低、路面水倒灌有关，加上雨量太大，来不及通知全部车主挪车，让物业来承担车辆全部损失无法接受。



事发 车库进水98辆车被淹



24日上午，记者来到位于武昌区静安路的城市公园小区看到，该小区一共有10栋，业主1000多户。地面停车位和地下车库停满了车辆。在一地下车库出口附近，还堆放有十多包防洪沙袋。

据小区物业保安介绍，该小区有两个地下车库，小车库有50多个车位，大车库有100多个车位。当时被水淹的车辆主要是停放在大车库内。

被淹的车辆中，业主胡女士和张女士各有两台车，损失最大。大暴雨当天，胡女士的两辆车停在小区大车库内，一辆是奔驰S350L，2008年购置时花了147万；另有一款为丰田花冠轿车，2006年购置时花了17万。

胡女士称，当天7点刚过，小区一位朋友给她打电话，说小区车库被淹。接到朋友电话后，她赶紧赶到地下车库入口，此时，车库里的积水已达1米多深，车辆已无法开出。胡女士称，7月6日凌晨从车库进水到车辆被淹，一直没有物业人员给她打电话或上门通知。直到7月8日，地下车库的水被抽出后，业主才将车拖出来。

与胡女士一样，当天张女士也有两辆车停在地下车库，一辆是价值109万的丰田埃尔法，购置于2012年；一辆是15万的别克昂科拉，购置于2014年。“早上准备开车上班，这才发现车子已经完全泡在水里了。”

据业主和物业共同统计确认，此次大暴雨共造成小区80多名业主98辆车被淹。



索赔 被淹车辆受损约800万



据介绍，被水淹的98辆车，有80多台车购买了车损险，另有10多辆车由于没有购买车损险，不在保险赔付范围内。其中，胡女士购买的奔驰S350L，张女士购买的丰田埃尔法均未购买车损险。

100多万的豪车为何不买车损险？胡女士说，很多老司机，一般只购买交强险和第三者责任险，未买车损险，因此车辆被水淹，未在保险公司赔付范围。为此，胡女士专门咨询了保险公司，据保险公司评估，胡女士的奔驰S350L的维修费需60万元。张女士说，购不购买车损险属车主自愿，她的车也未买车损险，一方面是车损险太贵，一般100多万以上的车辆车损险一年需好几万，而有些保险公司还不愿意为较贵的车投保车损险。

车辆停在地下车库被淹，张女士难以接受。她说，购置的丰田埃尔法属原装进口车，车辆维修所用的零配件也需要从海外进口，车子被水淹后，在国内根本维修不了，要送到国外修，维修费用需65万元左右。

胡女士等业主认为，车辆被淹是否有保险公司赔付，不应该成为物业拒赔的理由。“车辆被淹，作为业主也要承担部分责任，我们也不是要把所有责任都推给物业，但需要物业给个说法，并且对受损的车主给予一定的赔偿。”胡女士说。

业主们拟定的索赔书称，根据相关评估测算，被淹的98辆车损失大约在800万左右。



业主 物业应对处置不力



业主们认为，车辆被淹虽然与暴雨有关，但物业是可以通过气象预报预见到恶劣天气，也可以通过行动主动避免暴雨带来的不利后果。因此这并非不可抗力，物业公司不能以此为由免除自己的责任。

此外，业主们认为，小区停车库大门不到5米宽，暴雨发生时涌水倒灌，物业应该迅速封堵进水。但面对灾情，物业处置能力明显不足。而且车库淹没数小时后，天昌物业未能及时安排大抽水泵排水，措施不力导致被淹车辆泡水48小时以上。

为此，有业主还从小区物业拷贝了当日的监控。监控视频显示，7月6日上午5时18分，车库水位只淹至车轮一小半位置；5点28分，水位淹到了车轮一半位置；到了5点52分时，水位几乎没过轮胎。

业主们称，视频中清楚记录了小区物业经理和值班人员早就发现了车库淹水灾情，从车库进水到车辆完全被淹没，中间隔了很长一段时间，物业公司完全有时间通知更多业主及时迁车。并且在大车库进水时，物业也没有及时堵水、检查排水情况等，导致大批业主车辆没有及时迁移，因此小区物业应承担受损车辆的赔偿责任。



物业 来不及通知全部车主挪车



车库进水，物业究竟有没有尽到相应的责任？

对此，天昌物业公司李经理称，当日强降雨后，物业工作人员凌晨5点多就通过打电话和上门通知的方式，通知地下车库的车主挪车。“由于通知和挪车需要时间，来不及通知全部车主挪车。”

李经理介绍，地下车库进水后，小车库仅剩两辆车未迁出去，物业人员打了电话，但两车主未接听电话。大车库100多台车，迁出去了20多辆。

李经理解释，业主车辆受灾是因小区车库地势低，以及小区外市政管道网涌水倒灌小区所致。事故发生时，物业根本来不及通知全部车主挪车，虽然采取紧急措施，挽救了小车库的车，但因为水量太大，大车库还有98台车被淹。物业曾试图组织人员在大车库出入口设置堤坝阻挡进水，但因为水量太大无法堵住。

李经理介绍，车库被淹后，物业一共配置了11台水泵紧急抽水，由于小区周边路面的水不断倒灌，直到7月8日，车库的水才抽出去，被淹的车子才挪了出来。物业公司认为，发生车辆损害主要原因是暴雨自然灾害所致，在车库被淹后，物业公司也尽力采取应对措施，减少业主损失。“我们只能在停车费等方面给予一些补偿，对于业主方声称的800万赔偿金，物业公司无法承受。”天昌物业公司李经理介绍，他们已向总公司上报了此事，目前总公司正在拿处理方案。

据多次参与协调此事的武昌首义路街武南社区居委会负责人介绍，业主与物业双方主要分歧在于赔偿的金额上，可能需要第三方拿出处理意见。目前，武昌区房管局已介入协调。



律师 业主和物业需共同担责



业主的车停在地下车库被淹，物业是否该承担责任？

对此，湖北松之盛律师事务所副主任李春生律师认为，物业是否需要担责，主要看物业公司是否存在过错。

李春生认为，物业与业主签订有物业服务合同，物业公司收取物业服务费，需要承担起相应责任。气象预报已经预测到暴雨，物业公司应事先通过张贴公告、广播等方式提醒业主。如果物业公司存在通知不到位、防范不及时，抢险未尽责的情况，那么可以认定物业公司存在过错，应承担相应责任。另外，作为业主方，也有自行了解天气预报和水灾情况的责任。针对该小区车辆被淹损失，他认为，业主和物业公司应共同承担责任。

李春生建议，业主和物业可根据法律规定依法协商处理，如果协商不成，双方可以依法向法院提起诉讼。





