查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 焦点 ·图文：公安部A级通缉令追捕在逃三人 ·电信诈骗为何“打不死” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：公安部A级通缉令追捕在逃 · 电信诈骗为何“打不死” 3 焦点 2016.8.27 星期六 一个电话一条短信 辛苦钱瞬间被骗光 电信诈骗为何“打不死” 楚天都市报讯 一个电话、一条短信，一辈子的辛苦钱、保命钱瞬间被骗个精光。类似的电信诈骗时时在身边上演，而今“黑手”频频伸向没有防备的孩子。学生家长、金融用户、新手妈妈、买房卖房者等各种隐私，不断变成诈骗的“导航仪”。电信诈骗犯罪呈现虚拟化、智能化、集团化、国际化特点。专家指出，“问题号段”频出，运营商疏于监管难辞其咎。



诈骗有多精准？

每起案件至少5个专业团伙合作



从最初的中奖、房租汇款，到网银升级、邮包藏毒，再到冒充公检法、伪造网上通缉令、助学金领取，通讯信息诈骗类型已扩展到数十种，更从过去的“撒网式”诈骗，变成了“精准化”锁定，成功概率更高。

个人信息售卖产业链之成熟，正不断刷新我们的认知。分行业“定点投放”：学生、股民、金融理财客户、产妇、家长应有尽有，不同群体售价不同。社交平台被“充分应用”：建数十个QQ群不断推送广告，最终指向同一个数据商。

上海市公安局刑侦总队二支队副支队长韦健介绍，每一起通讯信息诈骗中，产业链上下游往往附着至少五个专业团伙：专司策划骗术、拨打电话的直接诈骗团伙；盗卖个人信息团伙；收集办理非实名电话卡、银行卡卖给诈骗分子的团伙；在网上搭建诈骗网络平台并与传统通讯网对接及提供任意改号、群呼服务和线路维护的技术支撑团伙；专门负责替若干个诈骗窝点转取赃款的洗钱团伙。

现在170和171的虚拟运营商号段，让诈骗也变得更加简单。记者在上海街头轻易买到了一张171开头的电话卡，不需要任何证件。“这个是虚拟运营商的，和普通的手机号码一样使用，也能注册支付宝。你用这个转账，支付宝也找不到你。”店家说。



信息有多廉价？

800元买万条学生及家长信息



很难想象学生的不设防，会成为骗子叫卖的宣传语。记者随意在QQ群里加了一个名为“营销数据商”的电话表明来意，对方立刻发来了湖北省利川市第五中学的100个学生信息列表，包括姓名、出生年月日、身份证号、家庭住址、父母亲姓名及电话。对方还说，农村的钱少，大城市不容易被骗，你买三线城市的吧。

800元可以买到一万条学生及家长信息，也可以用其他数据来换，如3万母婴信息换1万条学生信息等。而对于信息来源，对方却讳莫如深：“有专门的渠道，告诉你了，我还能吃啥？”



打击有多艰难？

不仅抓骗子，更要追“谁泄密”



网络交易、分工明确、跨国行骗，使得近10年来，公安机关抓获的此类嫌犯大多是链条末端的“取款人”，摧毁一个完整的通讯信息诈骗犯罪跨国境团伙很难，不少策划者仍身在境外。

“运营商为追逐利益而疏于监管难辞其咎。”中国社科院信息化研究中心专家姜奇平曾指出，一些运营商推行“实名制”力度不够，出租出售的号段有的用于各类广告促销短信的群发，借以牟利。

由于电信诈骗不受地域和空间限制，使得发现、跟踪和抓捕有很大难度，破案成本非常高。上海政法学院教授汤啸天还表示，因为追赃定赃难，使得电信诈骗量刑过轻，对犯罪分子的威慑力不够。

上海一些办案民警介绍，电信诈骗的两个关键环节“诈骗电话”和“银行转账”，在目前尚没有源头管制措施。目前通信业务和金融产品的某些安全隐患，在某种程度上为犯罪分子提供了便利。

针对一些改号软件的诈骗，有运营商负责人称“监管成本太高，不愿投入这笔钱”。由于运营商拦截不力，能够虚拟任意号码的网络电话仍处于无人监管状态。 据新华社电



●链接个人信息泄露很严重

一年“盗”走网民915亿元



据新华社电中国互联网协会近日发布《中国网民权益保护调查报告2016》显示，近一年的时间，国内6.88亿网民因垃圾短信、诈骗信息、个人信息泄露等造成的经济损失估算达915亿元。

网络非法获取公民个人信息日益猖獗，涉及身份信息、电话号码、家庭地址，扩展到网络账号和密码、银行账号和密码、购物记录、出行记录，且形成了“源头—中间商—非法使用人员”的黑色产业。机关单位、服务机构以及个体企业相关人员参与的泄露活动更加隐蔽，而通过实施攻击、撞库或利用钓鱼网站、木马、免费WIFI、恶意APP等技术手段窃取成为重要的泄露方式。

据悉，今年4月以来，公安部部署开展了打击整治网络侵犯公民个人信息犯罪专项行动，截至7月全国公安机关已累计查破刑事案件750余起，抓获嫌犯1900余名，缴获信息230余亿条，清理违法有害信息35.2万余条，关停网站、栏目610余个。





