查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 ·本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖 ·广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难 ·乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 ·汉口武胜路新增一座急救站 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 · 本报记者讲“两条鱼的故事”获得 · 广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4 · 乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 · 汉口武胜路新增一座急救站 2 要闻 2016.8.27 星期六 汉口武胜路新增一座急救站 中心城区急救站达44个 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员张丽 朱玉梅）昨日，武汉市急救中心武胜路120急救站正式揭牌。

新站点设置在普爱医院武胜路院区内，将主要为周边市民提供突发的外伤性创伤和胸痛的紧急救治。武汉市急救中心主任江旺祥介绍，目前该市虽然建立了一批急救站，但相对于日益增长的城市人口，急救站的分布密度还不够。尤其是城市核心区域，人口众多路面交通压力大，需要设立更多的急救站，才能满足市民的急救需求。

截至目前，武汉市中心城区共有44个急救站，其中人口密集的汉口片区有16个。根据规划，武汉到2020年将实现中心城区“10分钟急救圈”，新城区“15分钟急救圈”，基本实现中心城区急救半径5公里全覆盖。





