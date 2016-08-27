图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖汉口武胜路新增一座急救站
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 第2版 要闻
·图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕
·本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖
·广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难
·乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖
·汉口武胜路新增一座急救站
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.8.27 星期六
汉口武胜路新增一座急救站
中心城区急救站达44个
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员张丽 朱玉梅）昨日，武汉市急救中心武胜路120急救站正式揭牌。
    新站点设置在普爱医院武胜路院区内，将主要为周边市民提供突发的外伤性创伤和胸痛的紧急救治。武汉市急救中心主任江旺祥介绍，目前该市虽然建立了一批急救站，但相对于日益增长的城市人口，急救站的分布密度还不够。尤其是城市核心区域，人口众多路面交通压力大，需要设立更多的急救站，才能满足市民的急救需求。
    截至目前，武汉市中心城区共有44个急救站，其中人口密集的汉口片区有16个。根据规划，武汉到2020年将实现中心城区“10分钟急救圈”，新城区“15分钟急救圈”，基本实现中心城区急救半径5公里全覆盖。


   