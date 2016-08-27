查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 ·本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖 ·广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难 ·乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 ·汉口武胜路新增一座急救站 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 · 本报记者讲“两条鱼的故事”获得 · 广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4 · 乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 · 汉口武胜路新增一座急救站 2 要闻 2016.8.27 星期六 从武汉站打的前往武昌站 却被的哥送到汉口站 乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达）乘客要打车去武昌站，却被的哥送到汉口火车站。要求加价送到目的地不成，的哥一气之下，竟将乘客拉到60公里外的梁子湖畔。昨日，提到自己在汉遭遇的恶劣服务，来自广水的范先生仍气愤不已。

范先生介绍，他和妻子送女儿到合肥上学，于24日晚从合肥乘动车返程，到武汉站时已是晚上10点41分。夫妻俩准备搭乘的士前往武昌火车站。因之前在车上结识的一名外地男大学生也要去武昌站，3人出站后拦了一辆的士，司机是一名30来岁的男子。范先生称要去武昌站，的哥说不打表100元，范先生砍到80元，随后上了车。“一路很多高架，我也不知到哪儿了。”范先生说，过了半个多小时，的士经过东方宾馆门口，他才发现自己到了汉口火车站。“我们要去武昌站，你咋跑到汉口来了。”范先生惊呼，他和大学生上车前都明确表示要去武昌站，对的哥此举感到不解。而的哥却称，范先生之前说是要去汉口站。如果要去武昌站，需要加价50元。范先生本就郁闷不已，无法接受加价50元，只愿意加20元。的哥表示要拉回原地。到了武昌后，的士却驶入了东湖隧道，接着往郊区开，周围越来越偏僻。一路上他看到了“凤莲大道”、“升华码头”等路牌，已经到了离汉口站60公里的梁子湖畔。的士最后停在路边，的哥称他不想跑了。“这么偏僻的地方，我们怎么办？”范先生不愿意下车，大学生急着赶车，开始向的哥求情。这名的哥收取了100元的车费，于是帮忙叫了一辆车，让大学生跟司机在电话里谈价，最后约定车费300元。这名的哥于是往回开了10来分钟，一辆富康车赶来接上他们，于凌晨3点将他们送到武昌站。“这种行为太恶劣了。”范先生说，花了冤枉钱不说，还受了一晚上的罪。在换车时他记下了出租车的车牌号，并向武汉市客运出租汽车管理处投诉。

昨日，楚天都市报记者查询到，该车属于武汉市中环科技发展有限公司。该公司处理此事的负责人称，当事副班司机一时赌气才做出冲动之举，其已将300元交给公司，请公司退还给范先生。公司也对该车做出暂停营运处理，并让司机写检讨，对其进行内部通报批评，其行为也被记入档案。

记者昨日联系上当事司机张师傅。他表示，当晚听范先生说要去汉口站，他才开去汉口，并不是故意绕道。到汉口站后，他只要求加价40元去武昌站，但范先生不同意。自己当天心情本就不好，一时冲动就开到了梁子湖。张师傅说，那个大学生还要赶火车，确实很对不起他。

范先生说，出租车司机代表的是湖北和武汉的形象，马上就要开学了，他希望外地的学生和家长不要再有类似遭遇。





