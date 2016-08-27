查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 ·本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖 ·广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难 ·乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 ·汉口武胜路新增一座急救站 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 · 本报记者讲“两条鱼的故事”获得 · 广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4 · 乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 · 汉口武胜路新增一座急救站 2 要闻 2016.8.27 星期六 广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘中灿）记者昨日从随州安全生产监督管理局获悉，8月25日9时20分左右，广水市十里街道办事处快活岭村猕猴桃基地,一处高2.4米的蓄水池发生崩塌，造成4人死亡。

现场知情人士告诉记者，他当天来到现场时，警方已封锁现场，展开救援，4名遇难者被从废墟里挖出来，均无生命迹象，遇难者为3女一男。

记者从广水市委宣传部、安全生产监督管理局等部门了解到，事故发生后，广水市主要领导第一时间赴现场指导救援，处理善后工作。





