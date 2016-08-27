图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖汉口武胜路新增一座急救站
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 要闻
·图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕
·本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖
·广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难
·乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖
·汉口武胜路新增一座急救站
楚天都市报电子版
----  
 
2 要闻 2016.8.27 星期六
广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘中灿）记者昨日从随州安全生产监督管理局获悉，8月25日9时20分左右，广水市十里街道办事处快活岭村猕猴桃基地,一处高2.4米的蓄水池发生崩塌，造成4人死亡。
    现场知情人士告诉记者，他当天来到现场时，警方已封锁现场，展开救援，4名遇难者被从废墟里挖出来，均无生命迹象，遇难者为3女一男。
    记者从广水市委宣传部、安全生产监督管理局等部门了解到，事故发生后，广水市主要领导第一时间赴现场指导救援，处理善后工作。


   