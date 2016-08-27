查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 ·本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖 ·广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难 ·乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 ·汉口武胜路新增一座急救站 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 · 本报记者讲“两条鱼的故事”获得 · 广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4 · 乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 · 汉口武胜路新增一座急救站 2 要闻 2016.8.27 星期六 新闻战线好记者讲好故事演讲比赛 本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭文杰）昨日，湖北省新闻战线第三届“好记者讲好故事”演讲比赛结果出炉，本报记者陈凌墨获得一等奖。“好记者讲好故事”活动由省委宣传部、省新闻出版广电局和省新闻工作者协会联合主办。活动自7月中旬启动以来，各地各单位分别以不同形式组织初赛，推荐出41位演讲者。省委宣传部、省新闻出版广电局和省新闻工作者协会于8月初组织评委进行了复评，选出13位优秀选手。

决赛于8月19日在武汉举行。经过现场评分，最终评选出一等奖3名、二等奖4名、三等奖6名。一等奖获得者分别是：江卉，湖北日报记者，演讲题目《一个坚守了33年的承诺》；柳芳，湖北广播电视台新闻广播部记者，演讲题目《传播前行中国的力量》；陈凌墨，楚天都市报记者，演讲题目《两条鱼的故事》。

本报记者陈凌墨的演讲，以参加今年抗洪抢险的报道经历，从两条鱼的故事说起，延伸到长江大保护的时代命题。本报持续关注梁子湖和长江污染问题，推出“梁子湖报告”、“寻找中华鲟新产卵场”等系列报道，记者带着老渔民的期盼在全国“两会”记者会上提问环保部长，以新闻人的点滴努力推动环境保护。在环保问题上，记者肩负着时代与历史的使命。





