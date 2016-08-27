查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 ·本报记者讲“两条鱼的故事”获得一等奖 ·广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4人遇难 ·乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 ·汉口武胜路新增一座急救站 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 · 本报记者讲“两条鱼的故事”获得 · 广水一猕猴桃基地蓄水池崩塌 4 · 乘客拒加价竟被半夜拖到梁子湖 · 汉口武胜路新增一座急救站 2 要闻 2016.8.27 星期六 图文：前日热腾腾 昨日凉飕飕 冷空气发威 江城气温一夜跳水10℃ 楚天都市报讯 图为：昨日，不少逛汉街的市民穿上了长袖衣服 楚天都市报记者魏铼摄



楚天都市报讯（记者陈希）前天热得吹空调，昨天冷出鸡皮疙瘩。冷空气光临我省，一夜北风，真是使出洪荒之力在清场，不留一丝热度，给大家送来的清凉福利也太实在太厚重，一夜之间把大家从热夏吹到深秋。“没想到自己是被冻醒的。”家住徐东的周女士说，这几天家里的空调坏了，前几天夜里热得睡不着，心里发烦。没想到昨日清晨居然被冻醒了。这天气变脸真快，出伏第一天太不一样了。

街上，穿裙子的姑娘们直喊冷，好多俏妹也换装成长裤，在街边守摊的水果商贩更是穿上了薄外套，有商贩对记者说：“风吹得冷啊，站几个小时，受不住。”有微博网友更表示“穿短袖出门，冻出了鸡皮疙瘩。”

监测数据显示，4级北风吹走了酷热，武汉气温从昨日凌晨到白天直线下滑，凌晨零时26.8℃，清晨7时降至23.6℃，8时-18时都在22-23℃之间，而前日高温35.7℃，最高气温降了近10℃，可谓一夜两重天。

冷空气长驱直入，荆楚出现断崖式降温：除鄂东南最高温在26-29℃，全省大部地区最高温都在20-25℃，相较前日普遍在36-37℃，一日降幅10℃以上，其中随州降温最猛，前日最高温37℃，昨日最高温20℃，一日降了17℃。

今起三天全省多云到晴天，今天北风仍有4-5级阵风6-7级，明后天风力就逐步减弱，高温今天26-29℃，明后天将升至28-31℃，不过低温进一步下滑，昼夜温差拉大，明后天夜间低温在18-21℃，夜间别贪凉。

具体到武汉，今起三天多云到晴天，气温分别为22-28℃，19-30℃和20-31℃。





