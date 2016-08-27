查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：公安部发A级通缉令追捕在逃3人 ·救人是一种本能 是男人都会出手 ·荆楚“一夜知秋” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第2版 : 要闻 第3版 : 焦点 第4版 : 关注 第5版 : 经济 第6版 : 现场 第7版 : 法治 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：公安部发A级通缉令追捕在 · 救人是一种本能 是男人都会出手 · 荆楚“一夜知秋” 1 要闻 2016.8.27 星期六 山东女生遭电信诈骗案告破 两名主要嫌疑人被抓获 图文：公安部发A级通缉令追捕在逃3人 楚天都市报讯 图为：陈文辉

图为：熊超

图为：郑贤聪



新华社三问电信诈骗为何“打不死”

国内网民因个人信息泄露一年损失约915亿元

据新华社电19日，山东临沂18岁女大学生徐玉玉被诈骗电话骗走9900元学费，伤心过度导致心脏骤停，21日离世。23日，临沂的大二学生宋振宁也因被诈骗电话骗走数千元学费，在悔恨中停止了呼吸（本报昨曾报道）。记者昨日从山东省临沂市公安部门获悉，徐玉玉遭遇的电信诈骗案26日成功告破，主要犯罪嫌疑人郑某某（男，29岁，福建泉州人）、黄某某（男，26岁，福建泉州人）等2人被抓获归案。

随着大学开学季临近，山东临沂市内接连发生至少三起电信诈骗学生案件，三名学生银行卡内学费或资金被骗走，疑由此引发一男一女两名学生猝死，引发社会广泛关注。

记者昨日从山东临沂市委宣传部了解到，被骗女学生徐玉玉接到的诈骗电话是171号段，山东另一名被骗女学生接到的诈骗电话显示是021开头的固定电话，被骗男学生宋振宁接到的也是固定电话，都用改号软件改过。

目前，宋振宁被骗案侦破工作也取得了重大进展，警方已锁定了2名犯罪嫌疑人，抓捕及相关工作正在进行中。

26日，公安部还发布A级通缉令，公开通缉徐玉玉遭电信诈骗案3名在逃犯罪嫌疑人陈文辉、熊超、郑贤聪。通知各地公安机关接通缉令后，立即部署查缉工作，发现犯罪嫌疑人即予拘留，并速告公安部刑侦局。公安部对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，每抓获一名犯罪嫌疑人将给予人民币5万元奖励。



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又一例！十堰女大学生被骗4万余元



据《十堰晚报》报道半个月前，18岁的十堰女孩李倩倩（化名）收到了长春工业大学的录取通知书，一家人开心不已。24日下午，一通电话后，李倩倩和家人陷入了绝望。一家人辛苦4年攒的4万余元学费，被这个诈骗电话骗了个精光。

倩倩说，24日下午，她与母亲在十堰张湾区教育局办完助学贷款，乘坐201路公交车回家。公交车行至方滩附近时，她接到了一个陌生电话。对方说她有快递没签收，若有疑问转人工服务询问。

倩倩转接到人工服务，对方自称是银行工作人员，说倩倩的银行卡被人在上海买手机透支1.6万元。倩倩说没去过上海，对方则说“肯定是不法分子冒用你的身份证办了信用卡”，并帮其转到了“上海浦东公安分局”。随后，两名所谓的警官，一步步通过电话指挥倩倩，让她去ATM机操作，最终倩倩的银行卡内4万多元钱被骗走。

当晚8时许，倩倩和家人到派出所报警。目前，警方正在调查此案。





