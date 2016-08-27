查看本版大图 上一版 版面概览 第16版 深读 ·图文：城市背影下淡去的竹床阵 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 图文：城市背影下淡去的竹床阵 16 深读 2016.8.27 星期六 夏夜的凉席已成记忆，竹器老街渐渐冷清 图文：城市背影下淡去的竹床阵 楚天都市报讯 图为：汉口里的竹床勾起老武汉的记忆

图为：邹国武顺手取出一根约1厘米宽的



□楚天都市报记者贺俊 摄影：楚天都市报记者李辉



邹国武熟练地编着箩筐篾条，拿起篾刀熟练地劈起来。“做个洗菜沥水的竹筐自己用。”篾青与篾黄有规律地排列着，十指翻动间，篾条呈现出柔软的状态，在苍老的指掌间灵活游动，无需图纸和比对，在篾片与篾片不断的交织中，竹筐逐渐成型。



怀旧竹床阵



8月17日晚，夜幕降临，汉口里钟楼广场前热闹起来。

广场前摆放着几十张竹床，充当街椅，路过行人累了就坐着休息。竹床新旧不一，边缘处清晰可见粗大竹节，席面泛黄，编织整齐的篾条上留着时光痕迹，或深或浅。“好多人在这里拍照留念，尤其是一些中老年人。”听说这是老武汉的度夏标配，在华中农业大学读书的张璐觉得很稀奇，她是西安人，见得最多的度夏用品是竹席。

这是汉口里举办的竹床节，打的就是怀旧牌，以此挑动老武汉人的竹床阵记忆。“我们花了几个月的时间收集了两百多张竹床，有些是从老住户家里找来的，有些是采购的。”汉口里市场部工作人员万雪莎告诉楚天都市报记者，找竹床的过程并不容易，很多人家里已经没有了，篾匠也在城市里难寻。

没想到，竹床摆出来的效果不错，排列整齐的竹床，仿佛重现了昔日的竹床阵，很多市民在此怀旧。“我以前住白沙洲，太阳一落山，家家户户就把竹床摆到门口，小孩子就在床之间跑来跑去。”64岁的刘婆婆记得，从解放前到上世纪80年代，一热狠了，江城大街小巷就会摆起竹床，一个接一个就像阵地，尤其是江边，一个阵能有几百人，壮观得很。“我的两个孩子都用过竹床。”55岁的黄金花住在汉阳王家湾，小时候家里有七八口人，竹床就有3个。夏夜里睡竹床前，大人会用凉水先擦一遍竹床，躺在上面更凉快。1989年她搬家时竹床还在，直到1998年洪水时，竹床被泡坏，家里就不再用了。“我的老家崇阳还有做竹床的，现在很少看到篾匠了，竹子做的东西也用少了。”黄金花说。



竹器老街上难寻作坊



塑料制品取代了竹制品，钢铁取代了竹木，篾匠在城市背影下逐渐淡去，楚天都市报记者试图寻找这些曾经的竹制品手艺人。

上午六渡桥，下午汀泗桥。从武汉出发，在京珠高速的泉口出来，采访车几分钟就到了咸宁汀泗桥镇老街。这里曾被称为“小汉口”，水陆均通武汉，当地盛产楠竹，篾匠们生产的竹制品沿着长江运到汉口，竹床曾是俏销品。

镇文化站站长余大厚告诉记者，有史料数据称，清末时这条老街上有18家竹器加工厂，还有竹行把楠竹放排到鹦鹉洲，再行销武汉等地方。“竹子扎成竹排，排工顺江撑下去。”解放后，汀泗桥镇开办竹器厂，竹制品行销全国，甚至出口。

汀泗桥两边的青石板老街和临街铺面还可见旧时模样，但街上难寻一家竹制品作坊。“没做了，没人要。”67岁的刘小发守着门前的玩具摊摆摆手。

52年前，15岁的刘小发招工进了竹器厂，每个月16元钱的工资令人羡慕。他跟着老篾匠学艺，粗蔑做竹床、竹椅、扁担等，细蔑做竹席、箩筐、簸箕等，枝丫还能扎扫帚。

上世纪90年代，竹器厂倒闭，刘小发自己开作坊，编织竹筐、簸箕等售卖。“我们厂里出来的人，在街上陆续开了十几家作坊，自产自销。”如今，这些作坊已陆续关停。

前几年，刘小发和爱人孙丽华靠给一家单位供应包装筐支撑作坊。一个筐要耗费大半天制作，卖50元左右，一个月下来挣2000元钱。“量小，厂家还要增值税发票，完税很麻烦。”一年前，厂家不再要货，他连这个“麻烦活”也没了。



从找关系到无人问津



汀泗桥老街的深巷里，只剩一家竹制品作坊，这是84岁的邹国武用来消遣手艺的地方。

作坊就是他家二层小楼旁的一个杂物间，简易砖瓦结构。屋内昏暗，拉下灯绳后也只是稍微亮点。头顶架子上横堆着长竹子，墙角散乱放着一些陈旧的竹制簸箕、锅盖等，旁边是捆扎整齐的篾条，竹篮里满是工具，篾刀、小锯、凿子等，都是铁制品，拎起来很沉。“做个洗菜沥水的竹筐自己用。”邹国武顺手取出一根约1厘米宽的篾条，拿起篾刀熟练地劈起来。篾青与篾黄有规律地排列着，十指翻动间，篾条呈现出柔软的状态，在苍老的指掌间灵活游动，无需图纸和比对，在篾片与篾片不断的交织中，竹筐逐渐成型。

学艺时，师傅要求最严的就是劈篾，把一根完整的竹子劈成各种各样的蔑。“一根指头宽的篾片可以劈出8根篾条，每层篾作用不同。”他把最外层的青篾条叫篾一，柔韧性好，多用来做篾筐底部，接下来的篾二、蔑三等可以做簸箕，之后的篾条各有作用。

砍、锯、切、剖、拉、撬、编、织、削、磨，这些都是篾匠的基本功，扁担要刚韧兼顾，箩筐要精巧周正，竹席要光滑整齐。总之，是个细致活。

邹国武是湖南汨罗人，1956年，他和妻子胡爱芳招工进了汀泗桥的竹器厂。当时他们村来了3个篾匠，200多人的厂子光景正好，每月能拿20元钱，他带出了20多个徒弟，刘小发就是其中之一。“竹床很多都卖到了汉口，一拖就是几车，那时候凭计划拿货，有些人找领导才能多带几个竹床。”

而现在，除了去年冬天帮附近居民做了4个大簸箕外，邹国武已经没活干了。“一个直径1米的簸箕要做一天，卖100元。”钱不多，关键是没人要。



费时费力，年轻人不愿意接手



精巧的竹鸭笼堆在墙角，竹条编织的篱笆围成鸭舍，门口放着一个饱经风霜的竹桌，厨房里的竹蒸笼已成褐色，椅子上的竹垫已被磨得透亮。在邹国武家中，记者随时能找到竹制品。

为什么不做了？他笑着摇头：“做一个可能一两天，人工那么贵，买的人却出不起这个人工价。”就算使用小心，竹制品也就能用上五六年，如今便宜实用的替代品太多。

以前邹国武会联系山村里的挖竹人买竹，现在量小，就在附近一个竹场买竹子。

竹场老板郭永胜坚称自己是一家竹器店，尽管这里卖的最多的是扫帚、菜架竹和竹跳板等简易竹具。这个44岁的汉子是咸宁大幕乡人，14年前在汀泗桥老街上开起这家店，如今成了街上唯一还开着的店。“不知道还能开多久。”前几年，他一年能卖30万把扫帚到全国各地，带竹把的大的6.5元/把，短的3.5元/把，现在一年只能卖约2万把。种藤蔓类蔬菜需要的菜竹架一般卖到北方，上半年生意好。现在卖得最好的是竹跳板，工地一般用来搭简易桥，一年能卖约8万块到大西北，前些年卖价是25元/块，现在不到20元钱。

郭永胜会做竹床，今年夏天，附近只有3人要，他抽空做了，一床要200元钱。“要算人工的话就亏了。”他不打算把篾匠的手艺传给孩子。邹国武的两个儿子也不愿意学，他们在广东做生意，5年前为家里盖起了这栋楼房。“靠我的一双手盖房，难。”





