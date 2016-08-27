查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 深读周刊 ·爱 在这儿婚介 ·图文：百岁夫妻相伴90年才分离 ·图文：太阳能充电式LED马灯 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 爱 在这儿婚介 · 图文：百岁夫妻相伴90年才分离 · 图文：太阳能充电式LED马灯 15 深读周刊 2016.8.27 星期六 在那遥远的小山村，他俩一起慢慢变老 图文：百岁夫妻相伴90年才分离 楚天都市报讯 图为：吴金香为客人做油茶汤 通讯员胡军摄

图为：两年前，两老含饴弄孙其乐融融 通讯员姚丙然摄



□楚天都市报记者王功尚



在武陵大山深处的来凤县革勒车乡岩板村，吴金香老人是一段活着的传奇。

今年104岁的她已经活过了一个世纪。两年前，她送别105岁的老伴儿姚体仁后，如今与33个儿孙生活在一起。

8月22日，楚天都市报记者走进风景如画的岩板村，并不溽热的山村午后，吴金香老人静静地坐在稻场边的荫凉里，说起了她长河一般绵延的人生。



百岁夫妻相伴90年



8月22日中午，采访车驶入来凤县革勒车乡，沿途村民们大多知道吴金香，“她家老头也活了一百多岁呢”。

儿孙们专门让吴金香住在宽敞明亮的大房子。坐在堂屋门口的檐下，她和两岁多的曾孙正在一起剥苞谷。她的脸上和斑驳的房檐一样，被时光刻上了深深的印记，身体看起来很硬朗，不知情的人觉得她也就80岁的样子。

老人操一口纯正的来凤方言，讲起她走过一个多世纪的人生。

说得最多的，依然是她的老伴儿姚体仁。2014年4月26日，她守在老伴床头，陪他走完最后一刻。“我和他在一起生活了90年！”吴金香老人思维清晰。老伴儿走后，吴金香时常沉浸在思念中，经常翻出老伴的照片来看。

二老漫长的人生和爱情，给这个宁静的小山村留下了浪漫而美好的记忆。儿子姚贤约笑着说：“他们一起变老，像神仙一样活着，儿孙们也觉得二老活成了神仙。”

姚贤约说，母亲吴金香12岁到姚家当童养媳，18岁和父亲姚体仁结婚。父亲去世时105岁，当时母亲102岁，他们已经在一起生活了90年，当时，他们的婚姻也进入了第85个年头。

据说，年轻的时候，吴金香和丈夫在当地开过小面馆、布匹店、豆腐店。新中国成立之后，哥嫂相继去世了，年幼的侄儿也加入了这个家庭，吴金香夫妇俩养活一大家子，日子过得十分辛苦，姚体仁曾患上肝病，差点就挨不过去了。

在最困难的时期，他们夫妻俩是手挽手撑过来的。那时候，吴金香不仅要天天劳动，还要四处为丈夫求医，最终治好了姚体仁的病。

一位乡亲说，两位老人在一起的时间，比很多人的一生都要漫长，他们与世无争，极受当地人尊敬。“在我的记忆中，他们从没吵过架。”姚贤约说，前几年，父亲被摩托车撞过一次，左手一直没有康复，一直是老母亲在细心地照看。空闲时，儿孙和邻居们常围着两位老人，听他们讲那些过去的事情。



四代繁衍，养育儿孙33人



吴金香剥苞谷时，两个曾孙陪在她身边，边玩边帮忙剥。

除了大一点的曾孙女，她还有个最小的曾孙子，不到3岁。“他们欢喜和我在一起玩，我不骂他们。”老人笑着说。最小的曾孙特别喜欢太奶奶，天天粘着她，还要牵着太奶奶的手看动画片。

吴金香夫妇俩生育儿女6人，繁衍下来，如今已是四代，共有33人，是个真正的大家庭。因为老人在，四代人都特别亲，感情非常好。

7月中旬，在南方打工的孙子姚顺夫妇俩回到家里，孙媳妇在外面细心地给奶奶挑选了礼物，老人非常高兴，但又怜爱地责怪他们乱花钱了。

孙媳妇回家之后，顿顿下厨做饭，然后过来请奶奶吴金香一起吃。老人吃了几顿饭后，就不愿意去了。“这么多年，奶奶一直坚持自己做饭。”姚顺说。

“只要我还能动，就不想给他们找麻烦。”吴金香说，早年受了很多磨难，现在生活状况好多了，“儿孙对我好，政府政策也好，真正是在享福”。

吴金香笑眯眯地算账说，政府每月给他发放400元长寿补贴，一年有4800元，加上儿孙们总是给些零花钱，她根本就用不完。

老人没读什么书，但诚实本分，与人无争，家庭和睦，让乡邻都很敬佩。“他们对我们后辈影响也很大”，姚贤约说，老人们言传身教，现在整个家族过得和和睦睦，家庭也很团结，完全是因为二老的正面影响。



一辈子钟爱油茶汤



已经104岁高龄的吴金香，看上去还很硬朗，只是身材有些瘦小。令人称奇的是，老人的生活完全能自理，她坚持自己上街买东西，自己做饭和洗衣，还每天扫地、拖地，把家里弄得干干净净。

为什么能如此长寿呢？吴金香一再说，真的没有什么秘诀。看起来，老人也绝然没有什么藏私之意。

但儿孙们还是通过观察，进行了一些总结。姚贤约说，二老感情好、生活有规律，加上邻里关系和睦，所以心情平和、身体健康。两位老人每天吃两顿饭，清早7点多吃一顿，下午3点多吃一顿，晚上8点左右就睡觉了。

姚贤约透露，母亲不挑食，但喜欢吃绿豆稀饭，一辈子钟爱当地的油茶汤。说起油茶汤，吴金香马上来了精神，还坚持要为客人做油茶汤喝。

油茶汤是当地土家人的一种传统美食，制作程序也比较讲究，将油炸的茶叶、粉丝、黄豆等物，加煮熟的腊肉粒、干豆腐块和玉米泡，葱花、姜米等，放进烧沸的油汤，喝起来清香爽口。

姚贤约说，母亲做的油茶汤没那么考究，但清香怡人，多年来，老人家养成了习惯，每天都自己煮油茶汤喝。

家里有现成的油炸过的茶叶，老人很快做好了热气腾腾的油茶汤，端给了客人，还谦逊地说：“我做的不好喝，不过你们还可以尝尝。”

喝了油茶汤，同行的向导和客人们都连声称赞“好喝！好喝！”还竖起了大拇指，老人像个孩子一般，乐得笑眯了眼。

临别的时候，有客人大声祝老人再活百岁。吴金香老人一听，乐了：“啷们好（方言，这么好）的生活，我真要再活一百岁！”





