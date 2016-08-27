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图为：片中人物的网游扮相，颇有游戏的代入感



□楚天都市报记者张聪



如果一部电视剧的主演演技不行，特效也是可以给整部剧加分的。

这话，说的就是杨洋和郑爽主演的电视剧版《微微一笑很倾城》。这部正在东方卫视播出的电视剧，两位主演均没在表演能力上收获好评，但让人意外的是，剧中用特效营造出来的二次元游戏场景，却获得了挑剔观众的一致好评。



网恋剧特效获赞片方称下了大功夫



《微微一笑很倾城》讲的是一段“网恋”：计算机系才貌双全的“大神”肖奈暗恋同系女生贝微微，便在某游戏中与贝微微的网络游戏角色“芦苇微微”结成夫妇一同打怪；现实中，贝微微也暗恋肖奈，但她不知道自己的网游搭档就是肖奈。

对这部剧来说，观众们最担心的不是故事，而是剧情中二次元游戏世界与三次元现实世界的交织，“真实场景好处理，游戏特效能做好吗？”

没想到剧版《微微一笑很倾城》把虚拟世界做得很有质感。比如，因为网速问题，“芦苇微微”在桥上“当机”（死机，人物在游戏中没有任何反应）的桥段、主角打怪升级的场景，都跟玩网游时的体验很贴近。而电视剧中的游戏角色又由演员本人出演，所以更多了一些真实有趣的观感。“游戏特效不等于古装特效。”在接受楚天都市报采访时，特效制作方表示，他们确实为“游戏感”下了不少功夫，“既要让人有身临其境的代入感，又不能太真了。有些画面看上去朦胧一点，演员的动作要僵硬一点，这样更像游戏中的人物，让观众感觉自己是身在一场游戏里。”



愿为特效花大钱也许醉翁之意是游戏



据楚天都市报记者了解，这次的特效制作方，是曾经打造过《捉妖记》、《九层妖塔》的团队，为了这一系列游戏场景，剧方花费不菲。

其实，电视剧中的特效越来越精良，是当下的一股新风潮。仅在今夏，《老九门》、《九州天空城》、《幻城》、《青云志》等一系列电视剧，都将大笔资金投放在特效制作上。

不过，片方这么舍得花钱，还有另一番盘算。在接受楚天都市报记者采访时，一位谙熟国产电视剧制作流程的业内人士表示，电视剧注重特效制作，是因为片方越来越注重剧集的“产业链”，“你没有注意到吗？《微微一笑很倾城》的整个游戏场景，其实就是一个巨大的游戏植入，眼下这个叫‘新倩女幽魂’的游戏已经被刷爆了。”

播剧的同时卖游戏，并非《微微一笑很倾城》的专利。楚天都市报记者发现，目前古装玄幻剧的产业链条中有必备的一环就是衍生游戏，《幻城》、《九州天空城》、《青丘狐传说》、《秀丽江山之长歌行》等都有衍生的游戏，做剧的同时开发游戏，已经成为这类电视剧的标配。





