查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 娱乐周刊 ·广告：动向新闻 ·图文：能当橡皮人才是演员 ·秋云品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 广告：动向新闻 · 图文：能当橡皮人才是演员 · 秋云品牌婚介 12 娱乐周刊 2016.8.27 星期六 秋云品牌婚介 人间有真情，相亲找秋云！ 楚天都市报讯 情缘QQ:954985387 QQ: 1204230813 QQ:739374619

男部

1.长飞技术人员：30岁，未婚，

1.75米，博士，收入高，已购新房，

内涵丰富，事业卓然，寻文静秀丽

女孩永结同心。87710019

2.中科院工程师：30岁，未婚，

1.77米，博士，收入稳定，车房皆

备，待人实在，不求你年轻漂亮，

只寻知识型女孩。87321625

3.建筑设计师：31岁，未婚，1.79

米，硕士，住房舒适，气质超凡，业

务精深，深信能为所爱的人撑起

一片天空。87321630

4.汽车设计师：31岁，未婚，1.76

米，硕士，三室二厅住房，月收入

稳定，待人实在，觅知心的人共享

美好人生。87321110

5.医生：32岁，未婚，1.79米，博

士，住房宽敞，为人低调，有车出

行，知识丰富，愿结识善解人意女

士共度今生。87257166

6.外企研发经理：33岁，未婚，

1.78米，博士，住复式楼，豪爽洒

脱，勤奋敬业，追求一份真诚而天

长地久的感情。87710019

7.大学讲师：33岁，1.77米，未

婚，博士，两套住房，收入稳定，才

华横溢，虚怀若谷，愿与文静女性

携手共进。87321109

8.建筑监理师：35岁，未婚，1.79

米，硕士，住房宽敞，收入稳定，正

直豪爽，希望在茫茫人海中寻找

到共享浪漫的你。87321868

9.烟草中层领导：39岁，离异（无

孩），1.80米，硕士，住房宽敞，年

收入丰厚，为人实在，愿结识善解

人意的传统女性。87321110

10.副行长：49岁，单身，1.76米，

硕士，错式住宅，私车代步，执着

事业，业绩斐然，渴望结识同甘共

苦的贤内助。87736698

11.中石油干部：52岁，丧偶，1.76

米，本科，三室二厅住房，年薪可

观，内涵丰富，渴望心心相印的伴

侣。87710019

12.实力老板：53岁，离异，1.75

米，大专，住别墅，名车代步，收入

十分丰厚，寻：心地宽容的浪漫人

生旅途。87321625

14.民政系统干部：56岁，丧偶，

1.75米，本科，住房舒适，年收入

丰厚，风趣幽默，愿真诚的付出获

得美满的姻缘。87321630

15.金融领导：57岁，丧偶，1.74

米，本科，有车出行，独住复式楼，

待人温和，等候综合素质好的老

伴共享晚年。87321110

女部

1.国企技术员：24岁，未婚，1.62

米，本科，月薪稳定，开朗热情，

冰雪聪明，觅情感专一可托付终

身男孩。87257166

2.民营股东：33岁，未婚，1.69米，

本科，收入稳定，自有住房，美丽

大方，期待与正直有进取心的在

上海或者宁波工作男孩牵手人

生。（免费应征）87710019

3.银行职员：25岁，未婚，1.63米，

本科，月薪宽裕，成熟稳重，气质

优雅，相信人间有真情在，觅牵手

人。87321625

4.建材经销商：31岁，未婚，1.66

米，本科，有车出行，聪明灵气，事

业顺利，寻生活中的伴侣事业上的

帮手。（离异优秀者佳）87321630

5.公司股东：37岁，离异（无孩），

1.68米，气质优雅，事业卓然，香

车代步，愿结识责任感强的男士

同甘共苦。87321110

客户监督电话：027-87325659

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