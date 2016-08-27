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体育
2016.8.27 星期六
今晚主场战大连一方
汉军不容有失
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者蔡毅）今晚7时35分，武汉卓尔将在主场迎战大连一方。对于此役，武汉队主帅费拉拉表示，这场比赛不容有失，必须全力以赴争取三分。
上轮客场对阵北京人和，武汉队失利之余还付出了两人停赛的代价。其中，周燎直接红牌被停赛两场，而宋志伟因累积四张黄牌本轮停赛。这意味着，武汉队在锋线和后腰这两个位置上人员捉襟见肘。赛前，卓尔俱乐部做着补救工作，对内谈话明确保级不可忽视，对外主动与球迷沟通获得更多的理解和支持。上轮，大连一方则主场险胜上海申鑫，目前还有冲超的希望。他们期待实现对卓尔的赛季双杀。
特别提醒
今日19时35分，武汉卓尔将在主场对阵大连一方。武汉文体频道现场直播，本报记者也将在荆楚网体育频道（http://sports.cnhubei.com）和“看楚天”APP进行文字直播，敬请关注。