查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 体育 ·C罗：这是最棒的一年 ·广告：动向新闻 ·汉军不容有失 ·图文：快乐篮球迎开学 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · C罗：这是最棒的一年 · 广告：动向新闻 · 汉军不容有失 · 图文：快乐篮球迎开学 11 体育 2016.8.27 星期六 高票当选欧洲最佳球员 C罗：这是最棒的一年 楚天都市报讯 昨天凌晨，新赛季欧冠抽签仪式以及欧足联颁奖典礼在摩纳哥的格里马尔迪会议中心举行。全场最耀眼的人物当属今年夏天带队捧得欧洲杯的C罗，凭借着这个冠军和上赛季的欧冠冠军奖杯，葡萄牙巨星高票当选上赛季的欧洲最佳球员。



他次次入围两次当选



欧洲最佳球员这个奖项在2011年被欧足联设立，和变了味的金球奖相比，其实该奖项更有说服力，它由55位来自欧洲各国的足球记者投票选出。从第一届到如今，C罗是唯一一名每年都能入围前三的球员，两年前还曾击败梅西当选欧洲最佳。在现场进行的第二轮投票中，C罗共获得了40张选票，成为第一个以欧冠和欧洲杯双料冠军身份举起这座的奖杯的球员。格列兹曼和贝尔分别获得8张和7张，不过在发表获奖感言时，C罗还是为队友和对手送上了恭维话：“其实他们都配得上这个奖项，他们都是令人难以置信的球员。”



他说欧洲杯记忆最妙



三年前拜仁球星里贝里曾经以30岁4个月的年龄成为年龄最大的欧洲最佳球员，不过如今C罗以31岁6个月刷新了这个纪录。尽管从这个年龄来看已经是职业生涯末期，但对于C罗来说似乎并非如此，至少在他看来绝对与众不同。“每年我们都会面对新的挑战，但过去的一年真的与众不同，或许可以说，这是我职业生涯中最好的一年。”

尽管欧洲杯决赛因为受伤只踢了20多分钟，但有奖杯在手，C罗也没有遗憾，他更要感谢自己的国家队队友：“欧冠我拿过三次了，所以我必须要特别提到葡萄牙国家队，我们遇到了很多困难，这个荣誉是我生涯中绝对的高光时刻。”



他与老东家再次相遇



在颁奖典礼现场，C罗还见证了欧冠抽签仪式。他所在的皇马和老对手多特蒙德又抽在了一组。两支球队近年来共交手了6次，前两次主客场都是多特蒙德笑到了最后，直到上一回碰面皇马才成功复仇。

不过对葡萄牙巨星来说，遇到自己出道时的老东家里斯本竞技才是更重要的事情。当范尼抽出里斯本竞技的小球，之后伊恩·拉什抽出“C组”后，场下的C罗不禁朝镜头眨了眨眼，同时露出一阵诡笑，还微微点了点头。在曼联效力时，C罗曾面对过自己的老东家，两回合他都取得进球，在光明球场进球后还曾做出向主场球迷道歉的手势。如今再次回家，里斯本竞技也立刻表示了欢迎，俱乐部官方推特在第一时间内表示:“C罗，直到现在，一直欢迎你回家！” 建武





