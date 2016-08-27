黄金时代婚恋中心保税港全球商品自贸中心亮相珞珈创意城图文：国家统计局原局长王保安被双开江苏丰县书记不幸猝死高铁站芳草地品牌婚介
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第10版 国内
·黄金时代婚恋中心
·保税港全球商品自贸中心亮相珞珈创意城
·图文：国家统计局原局长王保安被双开
·江苏丰县书记不幸猝死高铁站
·芳草地品牌婚介
楚天都市报电子版
----  
 
10 国内 2016.8.27 星期六
图文：国家统计局原局长王保安被双开
大搞权色交易 涉嫌受贿犯罪
    楚天都市报讯 图为：王保安
    图为：霍肖宇

    据新华社电日前，经中共中央批准，中共中央纪委对国家统计局原党组书记、局长王保安严重违纪问题进行了立案审查。
    经查，王保安毫无政治信仰，长期搞迷信活动，严重违反政治纪律和政治规矩，在重大问题上发表违背中央精神的言论，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，频繁出入高档酒店及高消费娱乐场所；道德沦丧，大搞权色、钱色交易；违反组织纪律，利用职务上的影响在干部选拔任用方面为亲属谋取利益；违反廉洁纪律，利用职务上的便利为亲属经营活动谋取利益，收受礼品、礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。
    王保安身为党的高级领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，且党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会议审议并报中共中央批准，决定给予王保安开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

    延伸阅读
    王保安之妻被解聘

    近日，中国银河证券股份有限公司在港交所发布公告表示，鉴于霍肖宇不能正常履行职责，公司从即日起不再聘任其为公司执行委员会委员及副总裁。
    今年初，银河证券发布公告表示，公司副总裁霍肖宇因个人原因，正在配合司法机关工作。
    除了券商高管，霍肖宇还有一个身份，是王保安的妻子。
    霍肖宇1988年7月获中国人民大学经济学学士学位，2003年12月获香港中文大学工商管理硕士学位。
    霍肖宇曾任职于财政部。历任银河证券副总裁；银河国际控股董事、董事长；银河证券执行委员会委员。


   