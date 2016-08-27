查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 国内 ·黄金时代婚恋中心 ·保税港全球商品自贸中心亮相珞珈创意城 ·图文：国家统计局原局长王保安被双开 ·江苏丰县书记不幸猝死高铁站 ·芳草地品牌婚介 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 黄金时代婚恋中心 · 保税港全球商品自贸中心亮相珞珈 · 图文：国家统计局原局长王保安被 · 江苏丰县书记不幸猝死高铁站 · 芳草地品牌婚介 10 国内 2016.8.27 星期六 保税港全球商品自贸中心亮相珞珈创意城 楚天都市报讯 近日，保税港全球商品自贸中心即将于8月28日在珞珈创意城店开业。获悉，保税港进口商品连锁店预计在武汉市各大商圈筹建5家门店，目前已经进入运营的有江汉路步行街地铁店与即将开业的街道口珞珈创意城形象店，来自于全球各大洲上万种精选商品品类齐全：进口食品，进口护肤品，进口洗化日用品，进口酒类，进口母婴用品，进口保健品，进口水果，进口水产冻品等。

保税港全球商品自贸中心珞珈创意城店开业全场3折起，期间购物达158免费办理VIP会员卡一张，VIP会员充值200送5元，充值500送15元，充值1000送30元，会员消费1元积1分，满500积分可兑换15元充值金额。凭开业活动宣传单进店消费满50抵5元,活动多多，等你来购！





