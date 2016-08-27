查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 教卫 ·幸福港湾 ·美好佳缘 ·图文：武汉一药厂违规生产滴眼剂被查 ·中小学校招教师 来者过半是硕士 ·广告：动向新闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 国内 第11版 : 体育 第12版 : 娱乐周刊 第13版 : 八卦阵 第14版 : 审片室 第15版 : 深读周刊 第16版 : 深读 第8版 : 福彩 第9版 : 教卫 · 幸福港湾 · 美好佳缘 · 图文：武汉一药厂违规生产滴眼剂 · 中小学校招教师 来者过半是硕士 · 广告：动向新闻 9 教卫 2016.8.27 星期六 图文：武汉一药厂违规生产滴眼剂被查 生产和检验记录涉嫌造假 所涉产品已封存并启动召回 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙）武汉五景药业有限公司生产滴眼剂时，涉嫌在生产、检验记录中造假，被国家食药监局曝光。昨日，五景药业上级公司发布公告称，立即封存涉事产品并对上架的滴眼剂召回。

近日，国家食药监总局组织对滴眼剂生产企业跟踪检查，发现安徽艾珂尔制药有限公司、武汉五景药业有限公司（以下简称“五景药业”）和石家庄格瑞药业有限公司存在严重违法违规。总局要求我省食药监局收回五景药业的滴眼剂《药品GMP证书》，封存所有相关产品，召回已销售产品，同时立案调查；所有经营、使用单位要立即停止销售和使用这三家企业的滴眼剂产品。

针对五景药业所曝光问题，武汉市食药监局昨日通过官方微信公众号作出解读。该药厂实验室工作站竟然没有权限设置，就是说，随便何人都能修改电脑的系统时间；该公司实验室里，多个批次产品的检验记录不仅创建时间间隔极短，而且检验时间有重叠等。此次，五景药业被曝光的产品包括：色甘酸钠滴眼液，硝酸毛果芸香碱滴眼液，诺氟沙星滴眼液，酞丁胺滴眼液等。

昨日，五景药业的上级公司江苏必康制药股份有限公司（简称“必康股份”）发布公告回应，公司已成立专项小组，查清所有有效期内相关滴眼剂产品的批次、销售流向，并立即封存相关产品，同时启动召回。五景药业将针对相关设备进行更换，并追究相关人员责任。



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如何正确使用滴眼液



滴眼液是市民去往药店购买的常用药品，不仅要求质量可靠，还要讲究科学正确使用。

武汉市食药监局人士提醒，首先要避免短时间多次大量使用滴眼液，否则会有明显的心血管系统反应，重者危及生命；其次，滴眼液一旦开启，最多只能使用4周，超过4周，即便还在有效期内也不能再用，因眼药水的储存在光照、温度、洁净度上都有严格标准；最后，不同的滴眼液最好不要同时滴入眼睛，因药水成分可能会相互排斥，建议每种眼药使用时，至少间隔20分钟，保证每种眼药都被充分吸收不相干扰。





