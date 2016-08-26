查看本版大图 上一版 版面概览 第23版 体育 ·免费培训育婴师(月嫂) ·图文：中国队加油！中国加油！ ·广告：动向新闻 ·里约归来湖北健儿有点忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 免费培训育婴师(月嫂) · 图文：中国队加油！中国加油！ · 广告：动向新闻 · 里约归来湖北健儿有点忙 23 体育 2016.8.26 星期五 里约归来湖北健儿有点忙 楚天都市报讯 楚天都市报记者马明玉



中国军团的里约之行已经画上句号。不过，对于湖北健儿来说，却依然忙碌，难有停下歇歇的时间。



刘蕙瑕 先访港再回武汉



23日，湖北丫刘蕙瑕随中国跳水队回到北京。而许久未吃到中餐的小丫头，也在微博上感叹：中餐，我回来啦！在出席了昨日下午在人民大会堂举行的大会后，今日刘蕙瑕将随内地奥运精英代表团访港。结束香港之行后，将回到武汉。而据我省游跳中心主任朱庆民透露，刘蕙瑕在武汉只能稍作停留，就将返回国家队恢复训练，开始备战明年的全运会。此前与父亲出游的计划，或许很难成行。



赵芸蕾 首要任务交论文



在羽毛球混双铜牌争夺战中，拿下最后一分，赵芸蕾举起球拍。这位30岁老将的职业生涯也就此画上句号。“里约周期的后两年碰到很多困难，能够坚持下来，比拿金牌还值得为自己骄傲。”赵芸蕾说。

告别球场，赵芸蕾并不会停下人生的脚步。“我会先回北京体育大学把我的论文完成，拿到硕士学位。”而对于明年的全运会，赵芸蕾坦言，只要省里需要，她会义不容辞。



尹成昕 29日将战全锦赛



21岁花游小将尹成昕在里约奥运会拿下的一块银牌，创造湖北花游的历史。捧回了银牌，时刻需要控制食欲的尹成昕和队友畅快淋漓享受了一次冰激凌“大餐”。不过，短暂的幸福过后，她又将重新启程。“尹成昕明天上午到武汉，之前因为控制体重，身体需要调整。29号我们花游队就要去上海参加全国锦标赛。后面就是备战全运会了。”说起尹成昕的行程，朱庆民也很无奈，“一战接一战，没办法呀。”

此外，湖北游泳小将艾衍含也已经投入到训练中。



王霜 在家乡受伤离场



作为湖北女足奥运第一人，武汉妹子王霜出战里约。在中国女足止步八强后，她随队提前回国，24日身披大连权健战袍，在家乡踏上了2016中全国女子足球锦标赛赛场。

年初转会大连权健的王霜首次回到家乡比赛，一心争冠的她自然不想再次遗憾。不过，首场对阵江苏苏宁，王霜在开场仅20分钟就因与对手争顶，导致眉骨受伤离场，被紧急送往医院后缝合8针。





