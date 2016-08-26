查看本版大图 上一版 版面概览 第23版 体育 ·免费培训育婴师(月嫂) ·图文：中国队加油！中国加油！ ·广告：动向新闻 ·里约归来湖北健儿有点忙 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 免费培训育婴师(月嫂) · 图文：中国队加油！中国加油！ · 广告：动向新闻 · 里约归来湖北健儿有点忙 23 体育 2016.8.26 星期五 习近平会见里约奥运会中国体育代表团 图文：中国队加油！中国加油！ 楚天都市报讯 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平25日下午在北京人民大会堂会见第31届里约奥林匹克运动会中国体育代表团全体成员，欢迎我国体育健儿凯旋，代表党中央、国务院向中国体育代表团全体运动员、教练员、工作人员致以诚挚的慰问和热烈的祝贺，向全国体育战线的同志们表示亲切的问候。

习近平强调，我国体育健儿在里约奥运会上的出色表现，生动诠释了奥林匹克精神和中华体育精神，为祖国争了光，为民族争了气，为奥运增了辉，为人生添了彩，激发了全国人民的爱国热情和全世界中华儿女的民族自豪感，增强了中华民族的凝聚力、向心力、自信心，是中国精神的一个重要体现。



代表团出色完成赛事

续写中国体育新辉煌



人民大会堂金色大厅内，到处欢声笑语，洋溢着喜庆的气氛。25日下午3时30分许，习近平等党和国家领导人来到代表团成员中间，同大家亲切握手，并合影留念。

在热烈的掌声中，习近平发表了热情洋溢的讲话。他表示，在刚刚结束的里约奥运会上，你们顽强拼搏、奋勇争先，出色完成了各项参赛任务，取得了26枚金牌、18枚银牌、26枚铜牌的优异成绩，位居金牌、奖牌榜前列，实现了运动成绩和精神文明双丰收，续写了中国体育新辉煌。

习近平指出，里约奥运会期间，全国人民时刻牵挂着你们，世界也关注着你们，为你们取得的每一个成绩感到高兴。你们敢于挑战和超越自我，表现出了高昂的斗志、顽强的作风、精湛的技能。你们同各国运动员、国际组织开展了广泛交流，成为中国人民的友好使者。在赛场上，你们遵守规则、尊重对手、尊重裁判、尊重观众，表现出了良好体育道德和文明素养。你们在赛场上的英姿、在赛场外的风范，展现了当代中国人特别是当代中国青年人的风采。这些成绩的取得，是党、国家、人民大力支持的结果，是全国体育战线团结奋斗的结果，也是你们刻苦训练、辛勤付出的结果。



我们不以胜负论英雄

战胜自我都是好样的



习近平强调，我们讲道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。我们不以胜负论英雄，同时英雄就要敢于争先、敢于争第一。在奥运会这样高水平的竞争场合，争第一、拿金牌奖牌很不容易，拿到金牌奖牌的，值得尊敬和表扬。同时，只要勇于战胜自我、超越自我，即使没有拿到金牌奖牌，同样值得尊敬和表扬。所以我要说，这次拿了金牌奖牌的队伍和运动员，都是好样的。这次没拿到金牌奖牌，但在比赛中做了最好的自己的队伍和运动员，也都是好样的。

中国女排不畏强手、英勇顽强，打出了风格、打出了水平，时隔12年再夺奥运金牌，充分展现了女排精神，全国人民都很振奋。我国体育健儿在里约奥运会上的表现，展示了强大正能量，展示了“人生能有几回搏”的奋斗精神。实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，就需要这样的精神。要在全社会广泛宣传我国体育健儿在奥运会赛场上展现的拼搏精神，使之化为全党全国各族人民团结奋斗的强大精神力量。



把竞技体育搞得更好

带动群众体育的发展



习近平指出，体育是社会发展和人类进步的重要标志，是综合国力和国家软实力的重要体现。“发展体育运动，增强人民体质”是我国体育工作的根本任务。希望同志们继续弘扬奥林匹克精神和中华体育精神，进一步提升我国竞技体育综合实力，把竞技体育搞得更好、更快、更高、更强，提高在重大国际赛事中为国争光能力，有力带动群众体育发展。希望同志们充分认识体育对提高人民健康水平的积极意义，落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，促进健康中国建设。希望同志们加快推进体育改革创新步伐，更新体育理念，借鉴国外有益经验，更好发挥举国体制在攀登顶峰中的重要作用，更好发挥群众性体育在厚植体育基础中的重要作用，为我国体育事业发展注入新的活力和动力。希望同志们把筹办北京冬奥会、冬残奥会作为推动我国体育事业发展的重大机遇，全力筹办一届“精彩、非凡、卓越”的冬奥会、冬残奥会，加快我国冰雪运动普及发展。

习近平强调，体育界有句话：“走下领奖台，一切从零开始。”希望同志们牢记使命、戒骄戒躁、再接再厉，努力为祖国和人民赢得更大荣誉，让体育为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦增添强大中国力量。

最后，习近平用里约奥运会期间人们经常喊的口号结束了他的讲话：我们的运动员们加油！中国队加油！中国加油！ 据新华社电





