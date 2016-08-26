查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·东风汽车有限公司发布《2015年度社会责任报告》 ·图文：“看楚天”招募勇敢者围观日本《寄生兽》 ·过江跨城而来 只为与诗相遇 ·广告 ·“歌神”张学友将来汉连唱两场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 东风汽车有限公司发布《2015 · 图文：“看楚天”招募勇敢者围观 · 过江跨城而来 只为与诗相遇 · 广告 · “歌神”张学友将来汉连唱两场 22 文娱 2016.8.26 星期五 “歌神”张学友将来汉连唱两场 最低价票480元让歌迷喊贵 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪 萧颢）时隔五年，张学友再度来汉开唱。昨日下午，张学友“A CLASSIC TOUR 学友·经典世界巡回演唱会”武汉站宣布将于11月25日、26日登陆武汉光谷国际网球中心，连唱两天的风头让人感叹只有5年前的王菲可比。

表演场地从5年前的体育场变成5年后的体育馆，主办方表示这是因为“歌神”想离观众近一些，但这种“近”需要付出代价——5年前的可售门票是6万张，今年两场加在一起才只有2万张，这也让这一次张学友的票价看涨：最低480元，最高1980元，但网上已经有网友反映，按照以往经验，最低的票价肯定很难抢到，“想看？那就要‘割肉’。”

不过，主办方在接受楚天都市报记者采访时表示，没有听说“2万门票已经有4万人预约的消息”，“这是谣言。”他们还举例北上广深最低票价500元的例子，表示武汉的票价还算“平价”。

5年前来武汉时，张学友50岁，当时他在演唱会上怀疑自己以后很难完成这种又唱又跳的表演，那这一次来武汉连演两场，他的身体能吃得消吗？“最近一段时间他一周有5天都在练习，所以体力上我们不用担心。”主办方说。据悉，因为这次演唱会是“经典”主题，预计张学友将唱满3小时。





