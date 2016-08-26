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“歌神”张学友将来汉连唱两场
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文娱
2016.8.26 星期五
“歌神”张学友将来汉连唱两场
最低价票480元让歌迷喊贵
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪 萧颢）时隔五年，张学友再度来汉开唱。昨日下午，张学友“A CLASSIC TOUR 学友·经典世界巡回演唱会”武汉站宣布将于11月25日、26日登陆武汉光谷国际网球中心，连唱两天的风头让人感叹只有5年前的王菲可比。
表演场地从5年前的体育场变成5年后的体育馆，主办方表示这是因为“歌神”想离观众近一些，但这种“近”需要付出代价——5年前的可售门票是6万张，今年两场加在一起才只有2万张，这也让这一次张学友的票价看涨：最低480元，最高1980元，但网上已经有网友反映，按照以往经验，最低的票价肯定很难抢到，“想看？那就要‘割肉’。”
不过，主办方在接受楚天都市报记者采访时表示，没有听说“2万门票已经有4万人预约的消息”，“这是谣言。”他们还举例北上广深最低票价500元的例子，表示武汉的票价还算“平价”。
5年前来武汉时，张学友50岁，当时他在演唱会上怀疑自己以后很难完成这种又唱又跳的表演，那这一次来武汉连演两场，他的身体能吃得消吗？“最近一段时间他一周有5天都在练习，所以体力上我们不用担心。”主办方说。据悉，因为这次演唱会是“经典”主题，预计张学友将唱满3小时。