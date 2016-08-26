查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·东风汽车有限公司发布《2015年度社会责任报告》 ·图文：“看楚天”招募勇敢者围观日本《寄生兽》 ·过江跨城而来 只为与诗相遇 ·广告 ·“歌神”张学友将来汉连唱两场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 东风汽车有限公司发布《2015 · 图文：“看楚天”招募勇敢者围观 · 过江跨城而来 只为与诗相遇 · 广告 · “歌神”张学友将来汉连唱两场 22 文娱 2016.8.26 星期五 过江跨城而来 只为与诗相遇 2016武汉诗歌节开幕 诗人简明捧得第八届“闻一多诗歌奖” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖）谈及诗很多人会想到一句名言，“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”。昨日，2016武汉诗歌节在卓尔书店开幕，被诗歌爱好者挤爆的现场表明，其实诗离我们并不遥远，有时候只需要一个火花，就能把它从内心点燃。

武汉从去年开始有了属于这个城市的诗歌节，所以当2016武汉诗歌节如期而至，很多诗迷已驾轻就熟，早早候场。有人从武昌跨江而来，有人从钟祥跨城而来，只为与诗相遇，与出席诗歌节的99位诗人相遇。高举过头顶的手机、占满内存的录音、不舍得挪脚的站姿，都是他们对诗歌最直白的敬意。

在人群包围中迎来的开幕式上，一个以闻一多的名字命名的诗歌奖——第八届“闻一多诗歌奖”揭晓，来自河北的诗人简明以组诗《手工》摘得桂冠，获得奖金十万元。《手工》共19首诗，所指并不是一般意义的“手工”，而是用诗歌去发掘推动人类从蛮荒走向现代的力量。著名诗人、《诗刊》副主编李少君宣读授奖辞，评价简明能“自由穿梭于历史记忆与现实场景中”，他的诗歌有“大气、豪放与阳刚的审美风格”，与诗人所生活的燕赵大地相匹配。

简明的获奖感言也充满诗意：“诗歌让我们彼此认同，诗歌让我们重温爱与被爱。我们在被感召的路上，同时也感召了别人。”对于获奖，他自谦“荣誉大于获得者，正如勋章高于功勋，但是，热爱诗歌永远是对的。”

开幕式后，著名诗人北岛的诗歌专场，持续了一个半小时，数位诗歌爱好者现场朗诵北岛的诗歌。





