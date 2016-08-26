查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·东风汽车有限公司发布《2015年度社会责任报告》 ·图文：“看楚天”招募勇敢者围观日本《寄生兽》 ·过江跨城而来 只为与诗相遇 ·广告 ·“歌神”张学友将来汉连唱两场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 东风汽车有限公司发布《2015 · 图文：“看楚天”招募勇敢者围观 · 过江跨城而来 只为与诗相遇 · 广告 · “歌神”张学友将来汉连唱两场 22 文娱 2016.8.26 星期五 图文：“看楚天”招募勇敢者围观日本《寄生兽》 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）日本影视作品中的英雄和怪兽，总是和好莱坞的画风不同，比如奥特曼和哥斯拉，又比如这个“寄生兽”。9月2日，日本科幻电影《寄生兽》将登陆内地影院，“看楚天·2016光影年”诚邀100位胆大的影迷免费审片。

美国电影人幻想中的外星人来袭，多数都是《独立日》式的“把地球炸飞”，但《寄生兽》玩的比较让人打冷战，它安排外星人寄生在人类大脑里，一言不合就把人类的脸变成“吃人的菊花”，而由于男主角骨骼清奇、卓尔不群，外星怪兽只寄生在了他的右手里，是的，右手……

这个脑洞大开的创意来源于日本同名经典漫画，电影改编时将原著恐怖血腥的精髓都尽量保留，以至于2014年在日本上映时吓坏了不少观众。但好在，此次在内地公映的《寄生兽》是将日本版的第一部和续集合二为一，然后删减了过于血腥的画面，尽量做到“有惊无险”。

影迷们都知道，在大银幕上看日本科幻片的机会，一年能有几回？所以“看楚天·2016光影年”第27次集结，将招募100位勇敢者一起挑战自我，看你会不会被日本寄生兽吓到？

看片时间：8月26日下午2点提前点映，汉阳百老汇影城人信汇店（20人）；9月2日首映日晚上7点，武昌亚贸兴汇影城（80人）

参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。





