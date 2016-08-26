东风汽车有限公司发布《2015年度社会责任报告》图文：“看楚天”招募勇敢者围观日本《寄生兽》过江跨城而来 只为与诗相遇广告“歌神”张学友将来汉连唱两场
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 第22版 文娱
·东风汽车有限公司发布《2015年度社会责任报告》
·图文：“看楚天”招募勇敢者围观日本《寄生兽》
·过江跨城而来 只为与诗相遇
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·“歌神”张学友将来汉连唱两场
楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.8.26 星期五
图文：“看楚天”招募勇敢者围观日本《寄生兽》
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）日本影视作品中的英雄和怪兽，总是和好莱坞的画风不同，比如奥特曼和哥斯拉，又比如这个“寄生兽”。9月2日，日本科幻电影《寄生兽》将登陆内地影院，“看楚天·2016光影年”诚邀100位胆大的影迷免费审片。
    美国电影人幻想中的外星人来袭，多数都是《独立日》式的“把地球炸飞”，但《寄生兽》玩的比较让人打冷战，它安排外星人寄生在人类大脑里，一言不合就把人类的脸变成“吃人的菊花”，而由于男主角骨骼清奇、卓尔不群，外星怪兽只寄生在了他的右手里，是的，右手……
    这个脑洞大开的创意来源于日本同名经典漫画，电影改编时将原著恐怖血腥的精髓都尽量保留，以至于2014年在日本上映时吓坏了不少观众。但好在，此次在内地公映的《寄生兽》是将日本版的第一部和续集合二为一，然后删减了过于血腥的画面，尽量做到“有惊无险”。
    影迷们都知道，在大银幕上看日本科幻片的机会，一年能有几回？所以“看楚天·2016光影年”第27次集结，将招募100位勇敢者一起挑战自我，看你会不会被日本寄生兽吓到？
    看片时间：8月26日下午2点提前点映，汉阳百老汇影城人信汇店（20人）；9月2日首映日晚上7点，武昌亚贸兴汇影城（80人）
    参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。


   