查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·东风汽车有限公司发布《2015年度社会责任报告》 ·图文：“看楚天”招募勇敢者围观日本《寄生兽》 ·过江跨城而来 只为与诗相遇 ·广告 ·“歌神”张学友将来汉连唱两场 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 东风汽车有限公司发布《2015 · 图文：“看楚天”招募勇敢者围观 · 过江跨城而来 只为与诗相遇 · 广告 · “歌神”张学友将来汉连唱两场 22 文娱 2016.8.26 星期五 东风汽车有限公司发布《2015年度社会责任报告》 楚天都市报讯 近日，东风汽车有限公司（以下简称东风有限）的《2015年度社会责任报告》发布会在武汉举行，发布会以“积极履行社会责任打造倍受信赖企业促进社会和谐发展”为主题，是东风有限向社会交出的一份真实答卷，体现了东风有限人的使命和责任。

在经济责任方面，2015年东风有限的销量同比增长7.5%，达到了123.3万辆。今年上半年，累计销售汽车60余万辆，同比增长4%。公司积极响应国家从“中国制造”向“中国创造”的号召，2015年申请专利334项，授权360项。2015年依法缴纳税费共计 169.68亿元，以守法合规的经营管理模式赢得各方信赖。

在社会公益责任方面，2015年，东风有限及各事业部对外公益捐赠合计1900余万元。希望小学援建、阳光关爱——助教未来项目（东风日产）、东风碳平衡经济生态林项目（东风汽车股份）、敬老助老工程（郑州日产）、自闭症儿童关爱（东风英菲尼迪）均获得社会一致好评。今年7月，公司针对湖北地区的洪涝灾害，通过东风公益基金会捐赠180万元人民币，帮助湖北灾区民众渡过难关。

东风有限总裁关润表示，东风有限基于“倍受信赖”企业文化，在总部和旗下各事业部共同努力下，进行多方面的社会责任活动。 王军





