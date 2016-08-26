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文娱
2016.8.26 星期五
东风汽车有限公司发布《2015年度社会责任报告》
楚天都市报讯 近日，东风汽车有限公司（以下简称东风有限）的《2015年度社会责任报告》发布会在武汉举行，发布会以“积极履行社会责任打造倍受信赖企业促进社会和谐发展”为主题，是东风有限向社会交出的一份真实答卷，体现了东风有限人的使命和责任。
在经济责任方面，2015年东风有限的销量同比增长7.5%，达到了123.3万辆。今年上半年，累计销售汽车60余万辆，同比增长4%。公司积极响应国家从“中国制造”向“中国创造”的号召，2015年申请专利334项，授权360项。2015年依法缴纳税费共计 169.68亿元，以守法合规的经营管理模式赢得各方信赖。
在社会公益责任方面，2015年，东风有限及各事业部对外公益捐赠合计1900余万元。希望小学援建、阳光关爱——助教未来项目（东风日产）、东风碳平衡经济生态林项目（东风汽车股份）、敬老助老工程（郑州日产）、自闭症儿童关爱（东风英菲尼迪）均获得社会一致好评。今年7月，公司针对湖北地区的洪涝灾害，通过东风公益基金会捐赠180万元人民币，帮助湖北灾区民众渡过难关。
东风有限总裁关润表示，东风有限基于“倍受信赖”企业文化，在总部和旗下各事业部共同努力下，进行多方面的社会责任活动。 王军