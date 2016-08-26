查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 夕阳晚晴 ·图文：古稀之年挥拍打乒乓 ·父亲最后一支曲 ·洹河梦（23） ·安史之乱（16） ·图文：方寸之内勤操刀 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：古稀之年挥拍打乒乓 · 父亲最后一支曲 · 洹河梦（23） · 安史之乱（16） · 图文：方寸之内勤操刀 20 夕阳晚晴 2016.8.26 星期五 图文：方寸之内勤操刀 楚天都市报讯 图为：壶中月

图为：苍山如海



武汉李文钊（73岁）



2003年，我已是花甲之年，兴之所至开始自学篆刻。十多年来，我锲而不舍，先后刻下了姓名章、闲文章、生肖章、肖像章和骏马章等五类印章几百枚。数量不少，但我自觉水平不太高，仍须努力。

学习篆刻让我老有所乐，为此我还写了一首打油诗：“六十花甲学篆刻，老有所学自娱乐，方寸之内勤操刀，锲而不舍结硕果。”







