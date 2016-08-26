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第20版 夕阳晚晴
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图文：方寸之内勤操刀
20
夕阳晚晴
2016.8.26 星期五
图文：方寸之内勤操刀
楚天都市报讯 图为：壶中月
图为：苍山如海
武汉李文钊（73岁）
2003年，我已是花甲之年，兴之所至开始自学篆刻。十多年来，我锲而不舍，先后刻下了姓名章、闲文章、生肖章、肖像章和骏马章等五类印章几百枚。数量不少，但我自觉水平不太高，仍须努力。
学习篆刻让我老有所乐，为此我还写了一首打油诗：“六十花甲学篆刻，老有所学自娱乐，方寸之内勤操刀，锲而不舍结硕果。”