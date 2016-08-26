图文：古稀之年挥拍打乒乓父亲最后一支曲洹河梦（23）安史之乱（16）图文：方寸之内勤操刀
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 第20版 夕阳晚晴
·图文：古稀之年挥拍打乒乓
·父亲最后一支曲
·洹河梦（23）
·安史之乱（16）
·图文：方寸之内勤操刀
楚天都市报电子版
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20 夕阳晚晴 2016.8.26 星期五
图文：方寸之内勤操刀
    楚天都市报讯 图为：壶中月
    图为：苍山如海

    武汉李文钊（73岁）

    2003年，我已是花甲之年，兴之所至开始自学篆刻。十多年来，我锲而不舍，先后刻下了姓名章、闲文章、生肖章、肖像章和骏马章等五类印章几百枚。数量不少，但我自觉水平不太高，仍须努力。
    学习篆刻让我老有所乐，为此我还写了一首打油诗：“六十花甲学篆刻，老有所学自娱乐，方寸之内勤操刀，锲而不舍结硕果。”


   