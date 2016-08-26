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图文：方寸之内勤操刀
20
夕阳晚晴
2016.8.26 星期五
洹河梦（23）
楚天都市报讯 吉祥鸟刘红的特殊待遇
我慢悠悠地回答道：“你找错人了，我病了10天，根本没管分房子的事儿。不过，台里分你哪套，你就住哪套不就得了。”这时候石青明显动了感情，他含着眼泪说：“张台长，您对石青、吴文英的好，我们俩会记在心里，用工作报答。”石青说完，扭头走了。
如今，20多年过去了，石青是这么说的，他夫妻俩也是这么做的。目前，石青任湖北广播电视台农村广播总监，他的妻子吴文英曾任楚天儿童台常务副台长、楚天音乐台副台长，现任湖北广播电视台生活广播副总监。
前边，我在写招聘主持人时介绍过陶筱秋。试播、开播时，她长期裹着一件军大衣通宵达旦地在办公室备稿，人称“山妹子”，被誉为楚天台“铁姑娘战斗队队长”。著名作家叶永烈1994年到楚天台采写报告文学《来自空中温暖的手》，以《山妹子》为标题，专门写了陶筱秋一个篇章，发表在当年9月8日的《人民日报》上。中央台《午间半小时》全文播了这篇报告文学。陶筱秋单枪匹马采制的三峡大坝开工的录音报道获得中国新闻奖，台里一次性奖励她3万元。1998年，台里在汉口常青花园购买了复式楼宿舍，台里分给她的住房和台长们的一样大。
刘红也是第一批招来的主持人。她从进台到离开，主要创办、主持了《吉祥鸟》节目。由于她声音优美动听，主持风格独特，成为全省家喻户晓的著名主持人。1990年，刘红为天津华美食品公司“口维可”创作了一条广告：“口维可1天1杯，新思维1天1个”，被华美公司选中推广到全国。
刘红是最早一批被聘为主任播音员（副教授级）的员工，曾担任楚天音乐台副台长。1998年，楚天台在常青花园23村给她分了一套复式楼，205平方米，一楼另有车库30多平方米。房子分给她之后，她才告诉我，她的爱人在加拿大读博士，她要过去陪读。走之前，她让台后勤中心在分给她的新房子中放了一张活动床，由于是夏天，蚊子太多，她点着蚊香睡了一晚上，第二天上午，她把新房钥匙交给后勤时说：“我总算也分享到楚天台的改革成果了，房子退给台里，请分给别的同志。”
刘红离台时，台里举办了隆重的欢送会，并给她买好武汉——上海——温哥华的全程机票。我让爱人代我送他们至上海虹桥机场，直到飞机离开视线才允许爱人回汉。刘红走时，楚天台给她颁发奖金一万美元。《长江日报》还在第一版发布消息，题目是《吉祥鸟飞了》，消息是报社记者采写的，告诉听众，刘红已离开楚天台，离开武汉到加拿大去了。
2004年，刘红由加拿大回汉探亲，她告诉我，她父母住的房子在9楼，没有电梯，又小又旧。想换个2楼的房子，钱不够，台里一次性补她购房款12万元。
下期预告：1991年，送陈新坐飞机回青海看望父亲