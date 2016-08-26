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夕阳晚晴
2016.8.26 星期五
父亲最后一支曲
楚天都市报讯 武汉 聂红
父亲离休后最大的爱好是唱京剧、拉京胡，每天都生活在自己营造的快乐氛围中。可是，2012年夏天，80岁的父亲被查出患上了中晚期癌症。
我们姐妹几个哭作一团,父亲镇定地说：“一个人一生会遇到很多大风大浪，但精神和意志不能垮。”最后他说了八个字：坦然面对，静观其变。因年事已高，他只能吃中药治疗,却又难受得吃不下饭，但仍坚持喝了两年多。
去年春天，病情恶化的父亲住进医院。骨瘦如柴的他说：“疼的时候每一分钟都很难熬。”每当这时，他把头深深地埋进臂膀里，默默地忍受着。
夏天之后，父亲就无法行走了。但他每晚仍要母亲把他扶到窗边，从一边挪向另一边，每挪一步，就累得趴在窗台上歇几分钟。一个来回要半小时，他每天坚持这样“走”半小时。
在父亲最后的十几天里，他的双腿浮肿溃烂，无法站立，但他还是想站起来走几步。我和姐姐便从两边架住他，让他歪歪倒倒地挪动几步。我们知道，他不想倒下去，他想站起来，哪怕生命还剩下一天。
国庆节过后，父亲随着秋天的落叶，永远地离开了我们。
前不久，我回到老家，又在父亲的书桌前坐了很久。书笔都如从前，琴谱架静静地立在那儿。我翻着架上的曲谱，《我本是卧龙岗散淡的人》、《打虎上山》、《要学那泰山顶上一青松》……我猛然醒悟，父亲在生命的最后一段“奏”的，就是这首《要学那泰山顶上一青松》。
“要学那泰山顶上一青松，挺然屹立傲苍穹。八千里风暴吹不倒，九千个雷霆也难轰……”这正是父亲风风雨雨一生的追求啊!