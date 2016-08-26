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第20版 夕阳晚晴
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图文：古稀之年挥拍打乒乓
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图文：方寸之内勤操刀
20
夕阳晚晴
2016.8.26 星期五
图文：古稀之年挥拍打乒乓
楚天都市报讯 武汉 苗连贵(72岁)
我打乒乓球早，容国团夺得世界冠军那年我便拿起了球拍。上中学后开始练球，但那时学习紧，打得并不多。真正放开手脚打球，是在进武汉染料厂当了工人之后。工厂常有乒乓球比赛，水平不低，我住厂，几乎夜夜与乒乓球泡在一起。
成家后不住厂里了，但并未放下球拍。当时流行跳舞，厂里扫舞盲，午休时，别人跳得热火朝天，我们几个铁杆球迷在球馆挥汗如雨。打乒乓球几乎是我每日的功课，直至退休离厂。
如今，只能在电视里看球。我不光看输赢，球员的技术、气势、心理素质、面部表情，乃至习惯动作都在观赏之列，一场球看下来，仿佛身临其境。就在奥运会前夕，我又摸了一次球拍。那天路经附近小区，见树荫下有一个球台，几个后生正打得热闹。我驻足观战，忍不住评说几句，其中一位很客气的说道：“老师傅，看你像蛮内行的，上来切磋一盘？先让你5分。”正中下怀！不过这娃娃说话有些不知轻重，欺老。我搓揉捶捏一阵老胳膊老腿，试着挥了几下拍，感觉雄风犹在，上阵几个回合打得他没了脾气。其他几个上来，也一一败下阵来，不禁对我肃然起敬。原来，社区迎奥运组织球赛，他们正在练兵。离开时，我笑着答允他们常来“指点”。
回家，右臂、右腰、右腿痛了三天三宿，但心里是满满的快乐。我把跟随我多年的球拍找了出来：红双喜牌，红色的胶皮，反贴，弹性好，拉弧圈得心应手。
小辈们说我是“老顽童”，他们哪里懂得我们这一代人的乒乓情结！当你知道小小银球曾与祖国的命运有过关联，你对它的感情就更非同一般了。