查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 夕阳晚晴 ·图文：古稀之年挥拍打乒乓 ·父亲最后一支曲 ·洹河梦（23） ·安史之乱（16） ·图文：方寸之内勤操刀 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：古稀之年挥拍打乒乓 · 父亲最后一支曲 · 洹河梦（23） · 安史之乱（16） · 图文：方寸之内勤操刀 20 夕阳晚晴 2016.8.26 星期五 图文：古稀之年挥拍打乒乓 楚天都市报讯 武汉 苗连贵(72岁)



我打乒乓球早，容国团夺得世界冠军那年我便拿起了球拍。上中学后开始练球，但那时学习紧，打得并不多。真正放开手脚打球，是在进武汉染料厂当了工人之后。工厂常有乒乓球比赛，水平不低，我住厂，几乎夜夜与乒乓球泡在一起。

成家后不住厂里了，但并未放下球拍。当时流行跳舞，厂里扫舞盲，午休时，别人跳得热火朝天，我们几个铁杆球迷在球馆挥汗如雨。打乒乓球几乎是我每日的功课，直至退休离厂。

如今，只能在电视里看球。我不光看输赢，球员的技术、气势、心理素质、面部表情，乃至习惯动作都在观赏之列，一场球看下来，仿佛身临其境。就在奥运会前夕，我又摸了一次球拍。那天路经附近小区，见树荫下有一个球台，几个后生正打得热闹。我驻足观战，忍不住评说几句，其中一位很客气的说道：“老师傅，看你像蛮内行的，上来切磋一盘？先让你5分。”正中下怀！不过这娃娃说话有些不知轻重，欺老。我搓揉捶捏一阵老胳膊老腿，试着挥了几下拍，感觉雄风犹在，上阵几个回合打得他没了脾气。其他几个上来，也一一败下阵来，不禁对我肃然起敬。原来，社区迎奥运组织球赛，他们正在练兵。离开时，我笑着答允他们常来“指点”。

回家，右臂、右腰、右腿痛了三天三宿，但心里是满满的快乐。我把跟随我多年的球拍找了出来：红双喜牌，红色的胶皮，反贴，弹性好，拉弧圈得心应手。

小辈们说我是“老顽童”，他们哪里懂得我们这一代人的乒乓情结！当你知道小小银球曾与祖国的命运有过关联，你对它的感情就更非同一般了。





