查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·广告：动向新闻 ·本报启动网友休闲娱乐大调查 ·图文：新八集团首站到蕲春捐款43万元助学 ·图文：表演艺术家刘丹丽开讲艺术修养课 ·图文：全球海归相亲会受才子佳人热捧 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 本报启动网友休闲娱乐大调查 · 图文：新八集团首站到蕲春捐款4 · 图文：表演艺术家刘丹丽开讲艺术 · 图文：全球海归相亲会受才子佳人 18 楚动 2016.8.26 星期五 图文：全球海归相亲会受才子佳人热捧 楚天都市报讯 图为：东方丽人创始人屈富强（左三）



楚天都市报讯（记者霍栋）由楚天都市报主办，东方丽人高端婚恋机构承办的楚天之恋·全球海归高端相亲会,自本周一正式启动以来，报名情况火爆，首日即突破300人，其中美、英、澳、加的海归和海外留学生占大多数。

消息见报当天，一位母亲来电为女儿报名。其女24岁，身高1.68米，外形姣好，武汉外校毕业，现就读于美国某名校，家境良好。据这位母亲介绍，女儿想找一个在美国工作或生活的优秀男生，婚后可以在国外生活，也可以回国发展。

29岁的刘洋（化名）则是自己主动报名，身高1.8米的他是英国肯特大学硕士毕业，目前在英国工作，年薪50万元以上，有一处200多平方米的住房，业余时间喜欢骑马和拉小提琴。刘洋的父母目前在武汉从事国际贸易，他自己已取得英国绿卡，想找一个愿意与他在英国发展的女孩。

目前，楚天之恋·全球海归高端相亲会仍在火热报名中。东方丽人高端婚恋机构创始人、中国当代金牌红娘屈富强介绍，他希望通过此次活动打造国内大型海归相亲平台，为优秀海归和海外学子们牵线搭桥，解决他们和父母的后顾之忧。

相亲报名电话：027-85491789；027-85490613。

高端服务私人订制热线：18986086688。





