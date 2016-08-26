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第18版 楚动
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图文：全球海归相亲会受才子佳人
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楚动
2016.8.26 星期五
图文：全球海归相亲会受才子佳人热捧
楚天都市报讯 图为：东方丽人创始人屈富强（左三）
楚天都市报讯（记者霍栋）由楚天都市报主办，东方丽人高端婚恋机构承办的楚天之恋·全球海归高端相亲会,自本周一正式启动以来，报名情况火爆，首日即突破300人，其中美、英、澳、加的海归和海外留学生占大多数。
消息见报当天，一位母亲来电为女儿报名。其女24岁，身高1.68米，外形姣好，武汉外校毕业，现就读于美国某名校，家境良好。据这位母亲介绍，女儿想找一个在美国工作或生活的优秀男生，婚后可以在国外生活，也可以回国发展。
29岁的刘洋（化名）则是自己主动报名，身高1.8米的他是英国肯特大学硕士毕业，目前在英国工作，年薪50万元以上，有一处200多平方米的住房，业余时间喜欢骑马和拉小提琴。刘洋的父母目前在武汉从事国际贸易，他自己已取得英国绿卡，想找一个愿意与他在英国发展的女孩。
目前，楚天之恋·全球海归高端相亲会仍在火热报名中。东方丽人高端婚恋机构创始人、中国当代金牌红娘屈富强介绍，他希望通过此次活动打造国内大型海归相亲平台，为优秀海归和海外学子们牵线搭桥，解决他们和父母的后顾之忧。
相亲报名电话：027-85491789；027-85490613。
高端服务私人订制热线：18986086688。