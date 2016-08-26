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第18版 楚动
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楚动
2016.8.26 星期五
太太学堂心媛荟迎来首次会员见面会
图文：表演艺术家刘丹丽开讲艺术修养课
楚天都市报讯 图为：著名表演艺术家刘丹丽
楚天都市报讯（记者高珊）以艺术修养，炼优雅气质。8月28日，太太学堂邀请到著名表演艺术家刘丹丽老师担纲主讲嘉宾，与女性朋友分享如何提升艺术素养，修炼优雅气质。本次课程留有少量名额，即日起接受预约报名。
拥有出众的气质，是所有女性的梦想。修炼艺术素养，散发由内而外的魅力。自信笃定落落大方，举止优雅温婉得体，即使没有华服美饰，也能在人群中脱颖而出。
刘丹丽老师是中国戏剧最高奖——“梅花奖”、“文华奖”得主、《洪湖赤卫队》第三代韩英的扮演者，作为湖北省歌剧舞剧院艺术总监、武汉大学艺术学院院长，活动当天，刘丹丽老师将从声音、体态、仪表、风度、品位、艺术修养等全方位进行解析，为渴望高贵气质的女性打开一扇通往艺术修炼的大门。
除了推出系列课程的研修班，太太学堂还成立了会员俱乐部——心媛荟。活动当天，也是心媛荟会员首次见面会，互动环节主办方还邀请了慧心雅社、中国旗袍专委会湖北总会、素女会、粉红网、如是云裳等女子社群机构，将与太太学堂心媛荟的姐妹们同台一展才艺，刘丹丽老师将做现场点评指导。
本次课程即日起接受预约。报名方式1.电话：027-88567158 2.扫二维码，回复“艺术+姓名+联系方式”。