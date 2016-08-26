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第18版 楚动
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楚动
2016.8.26 星期五
图文：新八集团首站到蕲春捐款43万元助学
楚天都市报讯 图为：喻友旺（右一）给蕲春学子发放善款
楚天都市报讯（记者揭明癑）昨日上午，新八建设集团党委副书记喻友旺带着公司“爱二代”青促会委员陈介东，一起到黄冈蕲春捐款43万元。这是他们连续第四年到蕲春做慈善，是新八集团今年现场发放善款的第一站,也是“十七助”助学善款系列发放仪式的重要一环。
自2013年起，新八集团累计为蕲春贫困大学生捐款约200万元，帮助当地400多名寒门学子圆梦大学，还支持了该县两所小学的建设。今年的43万元善款，其中33万元用来资助该县100名贫困大学新生，10万元为当地筹建学校。
学生代表朱访家住蕲春县赤东镇竹瓦村，家中一直靠父母打零工维持生计,爷爷身体不好,2013年，患有先天性兔唇的姐姐又被查出癫痫病，因家境贫寒，父母实在无力负担姐姐的医药费，母亲于次年自杀离世。但朱访并没有向命运屈服，今年还以文科515分的好成绩被湖北中医药大学录取。
昨日，在听完朱访的遭遇后，喻友旺现场承诺，将承担其大学四年的学费。同时，他还用自己的创业史激励现场数百名学子，为梦想继续努力。