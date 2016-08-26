查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·广告：动向新闻 ·本报启动网友休闲娱乐大调查 ·图文：新八集团首站到蕲春捐款43万元助学 ·图文：表演艺术家刘丹丽开讲艺术修养课 ·图文：全球海归相亲会受才子佳人热捧 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 本报启动网友休闲娱乐大调查 · 图文：新八集团首站到蕲春捐款4 · 图文：表演艺术家刘丹丽开讲艺术 · 图文：全球海归相亲会受才子佳人 18 楚动 2016.8.26 星期五 图文：新八集团首站到蕲春捐款43万元助学 楚天都市报讯 图为：喻友旺（右一）给蕲春学子发放善款



楚天都市报讯（记者揭明癑）昨日上午，新八建设集团党委副书记喻友旺带着公司“爱二代”青促会委员陈介东，一起到黄冈蕲春捐款43万元。这是他们连续第四年到蕲春做慈善，是新八集团今年现场发放善款的第一站,也是“十七助”助学善款系列发放仪式的重要一环。

自2013年起，新八集团累计为蕲春贫困大学生捐款约200万元，帮助当地400多名寒门学子圆梦大学，还支持了该县两所小学的建设。今年的43万元善款，其中33万元用来资助该县100名贫困大学新生，10万元为当地筹建学校。

学生代表朱访家住蕲春县赤东镇竹瓦村，家中一直靠父母打零工维持生计,爷爷身体不好,2013年，患有先天性兔唇的姐姐又被查出癫痫病，因家境贫寒，父母实在无力负担姐姐的医药费，母亲于次年自杀离世。但朱访并没有向命运屈服，今年还以文科515分的好成绩被湖北中医药大学录取。

昨日，在听完朱访的遭遇后，喻友旺现场承诺，将承担其大学四年的学费。同时，他还用自己的创业史激励现场数百名学子，为梦想继续努力。





