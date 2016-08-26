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第18版 楚动
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楚动
2016.8.26 星期五
本报启动网友休闲娱乐大调查
每天抽取10名幸运奖 各奖现金100元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊）小咖秀上卖个萌，视频房间里看直播，下个软件玩棋牌……借力“互联网+”，网友们的休闲娱乐方式变得更加新奇快捷。作为一种历史悠久的休闲娱乐活动，棋牌游戏的内容和形式发生了哪些变化？今起，本报启动休闲娱乐游戏平台用户调查，旨在为这一行业发展提供相关参考。
去年底召开的《中国棋牌发展现状解读与未来棋牌战略方向》大会上，国家体育总局棋牌运动管理中心提出，未来棋牌产业将逐渐形成以IP（知识产权）为核心的生态圈的全新主张，倡导该行业从业者利用互联网，改造并提升传统意义上的棋牌游戏产业。如今，得益于“互联网+”，棋牌游戏平台以前所未有的速度蓬勃发展。
今起，楚天都市报发起休闲娱乐棋牌游戏平台用户调查。问卷共22个问题，涉及棋牌游戏平台用户的年龄、游戏项目、游戏耗时、花销、用户体验感等多方面。您只需登录楚天都市报官方微信或“看楚天”APP，即可参与问卷调查。每次问卷调查仅花费您3分钟时间。
对于参与此次调查的网友，楚天都市报每天将抽取10名幸运奖，每名幸运网友可获100元现金奖励，抽奖结果将于每天下午6时在楚天都市报官方微信和“看楚天”APP上公布。