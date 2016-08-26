查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·广告：动向新闻 ·本报启动网友休闲娱乐大调查 ·图文：新八集团首站到蕲春捐款43万元助学 ·图文：表演艺术家刘丹丽开讲艺术修养课 ·图文：全球海归相亲会受才子佳人热捧 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 本报启动网友休闲娱乐大调查 · 图文：新八集团首站到蕲春捐款4 · 图文：表演艺术家刘丹丽开讲艺术 · 图文：全球海归相亲会受才子佳人 18 楚动 2016.8.26 星期五 本报启动网友休闲娱乐大调查 每天抽取10名幸运奖 各奖现金100元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊）小咖秀上卖个萌，视频房间里看直播，下个软件玩棋牌……借力“互联网+”，网友们的休闲娱乐方式变得更加新奇快捷。作为一种历史悠久的休闲娱乐活动，棋牌游戏的内容和形式发生了哪些变化？今起，本报启动休闲娱乐游戏平台用户调查，旨在为这一行业发展提供相关参考。

去年底召开的《中国棋牌发展现状解读与未来棋牌战略方向》大会上，国家体育总局棋牌运动管理中心提出，未来棋牌产业将逐渐形成以IP（知识产权）为核心的生态圈的全新主张，倡导该行业从业者利用互联网，改造并提升传统意义上的棋牌游戏产业。如今，得益于“互联网+”，棋牌游戏平台以前所未有的速度蓬勃发展。

今起，楚天都市报发起休闲娱乐棋牌游戏平台用户调查。问卷共22个问题，涉及棋牌游戏平台用户的年龄、游戏项目、游戏耗时、花销、用户体验感等多方面。您只需登录楚天都市报官方微信或“看楚天”APP，即可参与问卷调查。每次问卷调查仅花费您3分钟时间。

对于参与此次调查的网友，楚天都市报每天将抽取10名幸运奖，每名幸运网友可获100元现金奖励，抽奖结果将于每天下午6时在楚天都市报官方微信和“看楚天”APP上公布。





