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第17版 跑腿
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·人行道上划车位 行人商户喊不便
·广告：动向新闻
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图文：路口指示牌“打架”司机直
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市民之声
17
跑腿
2016.8.26 星期五
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了相关主管部门。
黄陂区鲁女士：在盘龙一路两侧，有人在建房子，灰尘漫天飞扬。几次路过，都被尘土呛得很不舒服。
黄陂区城管委：已通知执法队员现场查看，会要求施工方对工地进行除尘处理。
洪山区肖女士：在徐东大街岳家嘴公交站乘公交时，发现马路上有几个小坑，可能是前段时间暴雨后经车辆碾压而成的，对车辆出行有一定影响，尤其是骑电动车驶过时，很容易发生事故。
洪山区城管委：工作人员已将路面重新铺设沥青，修复完毕，不会再对交通产生影响。 楚天都市报记者揭明玥