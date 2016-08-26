查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 跑腿 ·图文：路口指示牌“打架”司机直犯晕 ·人行道上划车位 行人商户喊不便 ·广告：动向新闻 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：路口指示牌“打架”司机直 · 人行道上划车位 行人商户喊不便 · 广告：动向新闻 · 市民之声 17 跑腿 2016.8.26 星期五 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了相关主管部门。

黄陂区鲁女士：在盘龙一路两侧，有人在建房子，灰尘漫天飞扬。几次路过，都被尘土呛得很不舒服。

黄陂区城管委：已通知执法队员现场查看，会要求施工方对工地进行除尘处理。

洪山区肖女士：在徐东大街岳家嘴公交站乘公交时，发现马路上有几个小坑，可能是前段时间暴雨后经车辆碾压而成的，对车辆出行有一定影响，尤其是骑电动车驶过时，很容易发生事故。

洪山区城管委：工作人员已将路面重新铺设沥青，修复完毕，不会再对交通产生影响。 楚天都市报记者揭明玥





