查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 跑腿 ·图文：路口指示牌“打架”司机直犯晕 ·人行道上划车位 行人商户喊不便 ·广告：动向新闻 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：路口指示牌“打架”司机直 · 人行道上划车位 行人商户喊不便 · 广告：动向新闻 · 市民之声 17 跑腿 2016.8.26 星期五 人行道上划车位 行人商户喊不便 交管部门表示将调研调整 楚天都市报讯 市民陈先生反映，几天前，汉口京汉大道661号附近一段人行道上被划出数十个停车位。原本宽敞的人行道仅剩下小部分，非常不方便老弱病残等特殊人群通行。

陈先生说，以前这段人行道不允许停车。偶有机动车占道停放，就有交警贴罚单，占道情况不算严重。自从划上停车位后，这里每天都停满车，还发生过车辆撞伤行人的事故。

前日上午，楚天都市报记者在现场看到，自单洞三路到友谊路轻轨站出口旁，一段百米长、近7宽的人行道划出一排48个停车位。人行道上只剩约2米宽部分供行人通行，且这段道路明显倾斜。

一家商户工作人员介绍，上周向交管部门申请在商店门口划几个停车位。交警到场划设车位后，又在人行道上划出数十个停车位。

路边一家商户老板李先生介绍，自从人行道上划了停车位后，每天车辆进进出出，留给行人的通道变得更窄了，对行人来说实在不便。

记者向122交通事故报警服务台反映相关情况。不久，江汉区交通大队工作人员联系记者表示，为方便市民停车，该大队划设了这些停车位。对于市民反映的通行不便情况，将派人到现场查看调研，再根据情况进行调整。楚天都市报记者张万军





