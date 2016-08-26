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第17版 跑腿
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人行道上划车位 行人商户喊不便
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市民之声
17
跑腿
2016.8.26 星期五
人行道上划车位 行人商户喊不便
交管部门表示将调研调整
楚天都市报讯 市民陈先生反映，几天前，汉口京汉大道661号附近一段人行道上被划出数十个停车位。原本宽敞的人行道仅剩下小部分，非常不方便老弱病残等特殊人群通行。
陈先生说，以前这段人行道不允许停车。偶有机动车占道停放，就有交警贴罚单，占道情况不算严重。自从划上停车位后，这里每天都停满车，还发生过车辆撞伤行人的事故。
前日上午，楚天都市报记者在现场看到，自单洞三路到友谊路轻轨站出口旁，一段百米长、近7宽的人行道划出一排48个停车位。人行道上只剩约2米宽部分供行人通行，且这段道路明显倾斜。
一家商户工作人员介绍，上周向交管部门申请在商店门口划几个停车位。交警到场划设车位后，又在人行道上划出数十个停车位。
路边一家商户老板李先生介绍，自从人行道上划了停车位后，每天车辆进进出出，留给行人的通道变得更窄了，对行人来说实在不便。
记者向122交通事故报警服务台反映相关情况。不久，江汉区交通大队工作人员联系记者表示，为方便市民停车，该大队划设了这些停车位。对于市民反映的通行不便情况，将派人到现场查看调研，再根据情况进行调整。楚天都市报记者张万军