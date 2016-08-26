图文：路口指示牌“打架”司机直犯晕人行道上划车位 行人商户喊不便广告：动向新闻市民之声
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 第17版 跑腿
·图文：路口指示牌“打架”司机直犯晕
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楚天都市报电子版
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17 跑腿 2016.8.26 星期五
图文：路口指示牌“打架”司机直犯晕
交警表示南湖大道流量大 暂时禁止左转上民族大道
    楚天都市报讯 图为：蓝色路牌允许左转
    图为：路口禁止左转

    “前几天从光谷新天地走南湖大道回锦绣龙城，到南湖大道与民族大道十字路口左转时，被交警拦住说不能左转，但以前这里是可以左转的。”近日，市民刘先生反映，南湖大道民族大道路口多了一个禁止左转的牌子，但路边的大指示牌上又显示可以左转，让人犯糊涂。
    昨日，记者来到该路口，这里是武汉最拥堵的路段之一，4个方向的车流量都非常大。在道路左侧确实有一个禁止左转的小牌子，但在右侧一块蓝色行驶方向指示牌上，又标着最左边的车道为左转道。许多车本都准备左转，但行至路口只能先直行，前行几百米后再调头。
    这个路口究竟能不能左转？东湖高新交通大队有关负责人表示，野芷湖立交施工封闭部分匝道，使大量三环线的车辆改走南湖大道，为减少拥堵，才暂时在路口设置了禁止左转标识。至于以后是否会允许左转，还需根据车流量情况来定。如果车流量一直很大，则会一直禁止左转。该路段另一块标有可左转标识的指示牌，将尽快修改过来。 楚天都市报记者郭文杰


 