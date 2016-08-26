查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 跑腿 ·图文：路口指示牌“打架”司机直犯晕 ·人行道上划车位 行人商户喊不便 ·广告：动向新闻 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：路口指示牌“打架”司机直 · 人行道上划车位 行人商户喊不便 · 广告：动向新闻 · 市民之声 17 跑腿 2016.8.26 星期五 图文：路口指示牌“打架”司机直犯晕 交警表示南湖大道流量大 暂时禁止左转上民族大道 楚天都市报讯 图为：蓝色路牌允许左转

图为：路口禁止左转



“前几天从光谷新天地走南湖大道回锦绣龙城，到南湖大道与民族大道十字路口左转时，被交警拦住说不能左转，但以前这里是可以左转的。”近日，市民刘先生反映，南湖大道民族大道路口多了一个禁止左转的牌子，但路边的大指示牌上又显示可以左转，让人犯糊涂。

昨日，记者来到该路口，这里是武汉最拥堵的路段之一，4个方向的车流量都非常大。在道路左侧确实有一个禁止左转的小牌子，但在右侧一块蓝色行驶方向指示牌上，又标着最左边的车道为左转道。许多车本都准备左转，但行至路口只能先直行，前行几百米后再调头。

这个路口究竟能不能左转？东湖高新交通大队有关负责人表示，野芷湖立交施工封闭部分匝道，使大量三环线的车辆改走南湖大道，为减少拥堵，才暂时在路口设置了禁止左转标识。至于以后是否会允许左转，还需根据车流量情况来定。如果车流量一直很大，则会一直禁止左转。该路段另一块标有可左转标识的指示牌，将尽快修改过来。 楚天都市报记者郭文杰





