查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教卫 ·广告：动向新闻 ·图文：职校女讲师禹诚获公示 ·“我要培养更多的大城工匠” ·水货太阳镜戴出综合征 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 图文：职校女讲师禹诚获公示 · “我要培养更多的大城工匠” · 水货太阳镜戴出综合征 16 教卫 2016.8.26 星期五 水货太阳镜戴出综合征 时尚女视力下降找出原因 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 李菡）爱时尚的祁女士，在夜市上淘来一副太阳镜，指望挡一挡炎夏毒辣的太阳，但戴着戴着感觉自己的视力严重下降。昨日，经医院确诊她患上“太阳镜综合征”，水货太阳镜对她的眼睛造成严重伤害。

祁女士称，太阳镜是一个月前在夜市上买的，无商标、无任何光学标识，“当时觉得样式蛮漂亮，晚上试戴也还好，就掏钱买了”。但此后，每次戴后就觉眼睛很累、头晕，上周有天晚上看电视时，突然发现电视字幕变模糊了，这才赶紧上医院。

接诊的武汉市三医院光谷院区经过检查，发现祁的眼部未有病变。医院眼科主任医师高炜判断是患上“太阳镜综合征”，在进行对症处理后，嘱其立即停用水货太阳镜。

不合格的太阳镜如何伤害到眼睛？高炜医师解释，这样的太阳镜只是用有色镜片遮挡了光线，并不能阻挡紫外线，在光线减弱的情况下，人的瞳孔会自然放大，此时进入眼内的紫外线反而会增加，从而引起眼睛不适，严重的甚至会导致视网膜黄斑的病变。此外，还有水货太阳镜会产生三棱镜效应，透过镜片看物体会产生肉眼不易察觉的变形，加重视力疲劳。





