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图文：职校女讲师禹诚获公示
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水货太阳镜戴出综合征
16
教卫
2016.8.26 星期五
“我要培养更多的大城工匠”
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报记者联系禹诚时，她正忙着在京参加央视科教频道录制的《全国最美教师》颁奖典礼。
她告诉记者，作为一名普通中职教员，能进入“年度教师”荣誉公示，应该感谢我们这座城市对职业技术教育的重视，“今后我要努力培养更多优秀的大城工匠，为振兴中国制造输送人才。”“刚到二轻学校时，上讲台还要下车间；能讲原理还要能开机器。”禹诚说当时教模具课，既是教师也是车间师傅，拿着量具、扳手跟学生们泡在车间。“夏天穿厚厚的工装服，车间一呆就是一个暑假。”有一次，为解决加工难题，与同事在车间反复做样件，连续熬三个晚上，手被冷却液浸泡，脱了好几次皮。
“我总是勉励自己，一定要坚持。”校方记载禹诚曾连续8年没休寒暑假，泡在车间教学共消耗30余吨钢材，磨损800多把刀具。
让她欣慰的是，一批毕业生进入深圳比亚迪、东风汽车、武重、武船等品牌企业，成为了技术骨干。“我还会与同事共同努力，利用实训基地这个国家级平台，打造全国数控的‘梦之队’”，禹诚说她相信天道酬勤。楚天都市报记者郭会桥