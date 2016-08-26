查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教卫 ·广告：动向新闻 ·图文：职校女讲师禹诚获公示 ·“我要培养更多的大城工匠” ·水货太阳镜戴出综合征 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 图文：职校女讲师禹诚获公示 · “我要培养更多的大城工匠” · 水货太阳镜戴出综合征 16 教卫 2016.8.26 星期五 “我要培养更多的大城工匠” 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报记者联系禹诚时，她正忙着在京参加央视科教频道录制的《全国最美教师》颁奖典礼。

她告诉记者，作为一名普通中职教员，能进入“年度教师”荣誉公示，应该感谢我们这座城市对职业技术教育的重视，“今后我要努力培养更多优秀的大城工匠，为振兴中国制造输送人才。”“刚到二轻学校时，上讲台还要下车间；能讲原理还要能开机器。”禹诚说当时教模具课，既是教师也是车间师傅，拿着量具、扳手跟学生们泡在车间。“夏天穿厚厚的工装服，车间一呆就是一个暑假。”有一次，为解决加工难题，与同事在车间反复做样件，连续熬三个晚上，手被冷却液浸泡，脱了好几次皮。

“我总是勉励自己，一定要坚持。”校方记载禹诚曾连续8年没休寒暑假，泡在车间教学共消耗30余吨钢材，磨损800多把刀具。

让她欣慰的是，一批毕业生进入深圳比亚迪、东风汽车、武重、武船等品牌企业，成为了技术骨干。“我还会与同事共同努力，利用实训基地这个国家级平台，打造全国数控的‘梦之队’”，禹诚说她相信天道酬勤。楚天都市报记者郭会桥





