查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教卫 ·广告：动向新闻 ·图文：职校女讲师禹诚获公示 ·“我要培养更多的大城工匠” ·水货太阳镜戴出综合征 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 图文：职校女讲师禹诚获公示 · “我要培养更多的大城工匠” · 水货太阳镜戴出综合征 16 教卫 2016.8.26 星期五 “年度教师”十万人中只评一个 今年折桂者是谁？ 图文：职校女讲师禹诚获公示 楚天都市报讯 图为：禹诚老师近照（由其本人提供）



楚天都市报讯（记者郭会桥）武汉市第二次开评“年度教师”，该项荣誉因在全市10万余名教师中仅评选1名而备受瞩目。昨日，该市教育局宣布，今年“年度教师”拟评武汉市二轻工业学校数控专业女教师禹诚，公示期为8月25日—8月31日。

据悉，“年度教师”一旦评定，获评者将一次性获6万元资助资金，用于其课题研究、教材研发等。

1993年毕业于华中科大的禹诚，选择到“二轻”学校任教至今。在数控专业这个男性占多数的领域，禹诚以“理工女”的坚韧，将学校的数控中心打造成国家级数控实训基地。她因拥有高级技师、高级工程师、高级讲师称号，被誉为“三高”美女教师，曾在全国职校“技能高考”中担任“裁判”。禹诚的头顶，还戴有“全国模范教师”等多项桂冠。

数控技术，是机械制造业的灵魂，主宰国家工业的核心竞争力。早在2000年，“二轻”学校买来两台教学型数控机床，禹诚参与操控，在大学学习锻压的她毫不退缩，不断给自己“充电”，仅用4年建成数控技术中心，并因此成为国家级示范性实训基地。

23年来，禹诚带出2000多名学生，其中100多人破格获数控工种技师资格，3人获评全国数控技术能手。禹诚曾以教练的身份，两次出席在人民大会堂举行的颁奖典礼。





