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图为：获得资助的学生代表为同学们加油



我们的未来，应为年轻人放飞更多希望。

2016年8月26日，湖北红安。“国酒茅台·国之栋梁——2016希望工程圆梦行动”助学金全国发放仪式在此举行。据悉，贵州茅台集团再次向中国青少年发展基金会、共青团贵州省委捐资1亿元人民币，帮助全国2万名寒门学子圆梦大学，解决他们从家门到校门的困难。

2012年至今，茅台已连续5年累计捐资5亿元，资助10万名来自全国各地贫寒家庭的优秀学子圆梦大学，范围覆盖全国33个省市的近2000个县。

教育是体现社会公平，改变个体命运的最重要桥梁。茅台集团有关人士表示，“我们要点亮的，是有志青年对未来的希望和好奇。我们不能让他们因家境的贫寒，而失去实现梦想的能力。”



5年 5个亿 10万年轻人



武汉科技大学，来自武汉市黄陂区的杨倩正在攻读大学课程。4岁时因车祸意外失去父母，杨倩在农村的姑妈家长大。姑妈家境贫寒，曾让考上大学的杨倩不知所措。在最艰难时刻，“国酒茅台·国之栋梁—希望工程圆梦行动”给她伸以援手，让她步入大学，安心学习，健康成长。

在湖北，杨倩只是2900名受助学生的缩影。据不完全统计，过去数年期间，“国酒茅台·国之栋梁”项目已总计在鄂捐资1450万元。今年，“国酒茅台·国之栋梁”在湖北一共为400名（特别包括100名洪涝灾害地区）农村贫困地区品学兼优、家庭经济困难的大学生提供资助，圆梦大学。

据介绍，“国酒茅台·国之栋梁——2016希望工程圆梦行动”资助对象为：建档立卡贫困户且当年参加高考并被全日制普通高等院校录取(军校、师范及委培等免费生除外)、农村家庭经济困难、品学兼优的高中毕业生，每人可获得5000元资助金额。

作为帮助贫困大学生圆梦大学、贫困家庭摆脱贫困，推动社会公平进步的知名公益品牌，“国酒茅台·国之栋梁——希望工程圆梦行动”自2012年创办至今的5年来，茅台集团已累计出资5亿元人民币，对全国十万名寒门学子实施帮扶。据有关人士透露，这一项目已成为中国公益领域捐款数额最高、资助学生最多、覆盖面最广的公益活动，在政府、高校以及公益机构等各个领域产生了巨大影响力。

据了解，“国酒茅台·国之栋梁——希望工程圆梦行动”资助范围覆盖全国33个省市的1200多个县，为帮助贫困大学生圆梦大学、实现社会上升流动、阻断贫穷代际传递在公益领域提供了样板。

“这是希望工程27年来最大的公益助学项目。茅台集团的义举，是点燃希望明灯的行动，也是一个传承价值观的行动。”共青团中央一位负责人对此高度评价说，茅台集团的公益壮举，在希望工程27年的历程，乃至中国公益慈善的壮丽篇章中，都是一座丰碑。

“古今中外，欲强其国，必强文化，欲强文化，必强教育。敬才、求才、用才、育才是当今中国时代之风。”贵州茅台集团董事长袁仁国这样表示，教育扶贫是扶贫攻坚的优先任务，是阻断贫穷代际传递的重要抓手。扶贫必扶智，让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务。为中国的青年教育事业贡献自己的力量，是每一个中国人的责任，更是茅台集团的责任。



64年 世界知名品牌 不曾放弃的价值与理想



“在我们眼里，你们不是受助者，而是真心英雄。家庭的困难，没有消磨你们的意志，没有让你们放弃艰苦的求学之路，”率队赶赴红安，为到场受助学生致辞的茅台集团党委书记、总经理李保芳动情地表示，“未来的道路上，还会有各种各样的困难在等着你们。但是，我相信你们所经历的这些，将成为你们一生受用的宝贵财富。”

“我们捐赠一个学生,就是在帮助一个贫困家庭。让他们不为孩子就读犯难,也为他们早日脱贫、改变命运提供更多支持。这，就是一种特殊的精准扶贫。”李保芳进一步强调。

1951年国有化至今，贵州茅台从小作坊成长为国有龙头企业，具有世界影响力的知名品牌。

无论是家底薄弱的过去，还是成为全球酒业翘楚的今天，贵州茅台一直把乐善好施、分享成长作为自己的价值和理想。

近年来，茅台集团除每年为国家贡献上百亿税金，为贵州贡献约12%的一般公共预算收入外，还广泛参与公益、扶贫，为西部地区150万名农村小学生捐赠《新华字典》；捐资1900万元在贵州省部分农村小学建设100所“国酒茅台·希望食堂”；自2015年开始，每年出资5000万元，连续10年累计捐赠5亿元用于贵州省赤水河流域生态环境保护；连续10年共出资6400万元，开展“习酒·我的大学”资助贵州等地的贫困学子；投资近20亿元参与茅台小城镇建设等等。

在自己家乡——贵州，茅台更是谱写了一段助推贵州腾飞的盛世佳话。茅台积极响应党中央关于“绝不能落下一个贫困地区、一个贫困群众”的号召，扛下了对口帮扶道真的“大旗”，公司60个基层党组织对道真48个贫困村进行为期3年的结对帮扶,自发捐款140多万元进行结对帮扶，每个村寨、每个学校、每个家庭都镌刻着茅台人与道真人情同手足的身影；

据不完全统计，2011年以来，贵州茅台已累计投入22亿元，广泛参与捐资助学、扶贫济困、义赈救灾、环境保护、扶农兴农、慰问拥军、支持地方政府改善交通环境等各个方面。茅台集团是行业内唯一连续八年发布社会责任报告的企业，连续两年荣获“履行社会责任五星级企业”荣誉，还荣获中国慈善领域最高政府奖“中华慈善奖——最具爱心捐赠企业”等荣誉，树立了良好的企业公民形象。

党中央、国务院有关“十三五”实现全面小康，不落下一个贫困家庭的战略决策，更让茅台人感到，为扶贫减困更多出力，是未来五年的更大的责任与担当。

8月10日，第一批“国之栋梁”公益活动的2万名受助学生本科毕业。这是这个庞大的公益计划培养出的第一批建设人才。当200名受助代表来到茅台，参加“传承红色基因 体验国酒文化”茅台学子回家之旅暨“茅台集团青创联盟”成立活动时，4年的成长让他们备感欢欣。

四年过去，为他们提供资助的茅台集团亦有了更高目标：“十三五”期间，打造产融结合的千亿级企业，巩固和提升世界蒸馏酒知名品牌。

“我们提供资助，并不希望他们记住我们，而是希望这些孩子能为国家做出更多更大的贡献，并能以更大的正能量为我们社会的进步提供更多影响。”茅台集团一位员工这样分析。



小的起步 大的梦想 为未来绽放光芒



“新常态下中国企业履行社会责任样本”——情之所系、志之所立。对于茅台而言,参与扶贫,造福桑梓,既是情感,亦是历史责任。长期以来，茅台集团以“天贵人和 厚德致远”为核心价值观，坚持承担社会责任与企业可持续发展有机融合。

在中国的经济发展中，贵州茅台是传统产业与实体经济成长的重要范例——近年来，贵州茅台每年为贵州贡献约12%的预算性财政性收入；在中国经济版图里，作为传统制造业知名品牌的贵州茅台，亦是一个亮点——2015年,茅台集团销售收入约(含税)419.12亿元,实现利润总额约227.22亿元，上交税金约151.27亿元。过去一年，茅台集团主导产品的销售量、利税总额、利润、税金、人均创利税、人均上交税金、股票价格及市值、品牌价值等高居中国白酒行业榜首，保持了白酒行业排头兵的地位。

2016年以来，贵州茅台在资本和产品两个市场全面回暖，股价飙升超过三百元，市值首度突破四千亿，在中国乃至全球酒类行业创造了新的奇迹。

茅台集团党委书记、总经理李保芳在红安与各界探讨公益责任与企业发展的关系时这样认为，优秀跨国公司在全球范围内赢得尊重，不仅因为它们有受人欢迎的产品，也因为他们在推动市场扩张的过程中，不断树立包容、正直，热心公益的普世价值和友善形象。

“多年来，茅台持续参与扶贫、公益工作，为树立昂扬向上的企业精神，提升员工的归属感和自豪感，提升企业竞争力发挥了直接而有效的作用。”李保芳说。

贵州茅台集团董事长袁仁国此前接受央视专访时这样强调，五年光阴，十万桃李。如今第一期受助学子已经走出校门，步入社会。这个项目已不再是一个捐助项目，它已经升华成一个品牌、一种精神、一种力量。“公益助学是茅台履行社会责任的重要组成部分，作为大型国有企业，茅台有责任也有义务坚持履行社会责任。因此，我们将会一如既往地支持公益事业，为社会传递更多的善意和温暖。”袁仁国强调。





