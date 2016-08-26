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13
经济
2016.8.26 星期五
小米联合中国移动发布新机
扫一扫可解答初高中试题
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者董凤龙）小米开始布局线下销售渠道。昨日，小米公司与中国移动联合发布了手机新品红米Note4。这款手机的一个特别之处，是扫一扫初高中课本上的题目，就可以作出解答。
红米Note4采用全金属一体化机身设计，内置联发科 X20处理器，4100mAh电池容量。正面搭载了5.5寸全高清，2.5D弧形玻璃屏幕。背面有指纹识别，支持小米支付和支付宝支付。有深灰、白色、金色三个版本。相机采用500+1300万像素配置。内存有2+16GB和3+64GB两个版本，售价分别为899元，1199元。
同时，红米Note4将首次搭载小米最新发布的MIUI8，其“扫一扫”功能除了支持扫描商品条码，还支持扫题，涵盖了初一至高中6年全学科题库。
红米Note4将在小米之家及中国移动线下20000多家营业厅同步发售，中国移动将力争年内在营业厅售出小米手机产品3000万台。
记者注意到，随着手机市场的竞争，小米开始发力线下渠道。除了自身的小米之家以及与通信商合作外，国美、苏宁、迪信通等多家传统卖场也为小米搭建了销售平台。