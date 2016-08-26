查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 经济 ·广告 ·图文：五仁和莲蓉月饼少了 ·开奖公告 ·小米联合中国移动发布新机 ·新品播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 广告 · 图文：五仁和莲蓉月饼少了 · 开奖公告 · 小米联合中国移动发布新机 · 新品播报 13 经济 2016.8.26 星期五 今年月饼全面上市，新标准下—— 图文：五仁和莲蓉月饼少了 楚天都市报讯 图为：武昌黄鹂路一超市里的月饼专柜



楚天都市报记者谢玲 曹磊 实习生苗依依 程雪 摄影：楚天都市报记者萧顥 朱熙勇



月饼新国标出台后的首个中秋节来临，今年的月饼也全面上市。记者发现，今年的月饼和去年相比有些变化，跟新国标要求相关的五仁、莲蓉月饼变少了，商家推出了很多混合口味月饼抢市场。



五仁月饼款式比往年少



昨日上午，记者在汉口建设大道家乐福店内看到，数十个月饼展台一字排开，摆满了月饼礼盒和散装月饼，本地和外地的品牌一应俱全，不少市民正在选购。记者一路看过发现，上百种口味的月饼中，传统的五仁口味比往年少多了，还不到5款，蛋黄、火腿、豆沙等口味的月饼有十来款。

业内人士说，五仁月饼比往年少，与去年12月出台的新国标有关。该标准明确指出，使用核桃仁、杏仁、橄榄仁、瓜子仁、芝麻仁等5种主要原料加工成馅的月饼才可称为“五仁月饼”，而且馅的含量必须达到月饼总重量的60%。

武汉扬子江食品有限公司徐经理表示，新国标刚出台他们就开始买橄榄仁，但很难采购，而且价高。



莲蓉月饼大多变混合馅



新国标中对莲蓉月饼也有相关规定，馅料中莲子的含量不低于60%。还有，水果类月饼的馅料中水果及其制品的用量应不低于25%。

昨日记者在市场上发现，有的莲蓉口味月饼包装上并未标注馅料中莲子含量，包装上写的是豆沙莲蓉、红豆莲蓉、草莓莲蓉等款式，变成了混合馅儿，不像以前直接写莲蓉口味。

在超市买了23元散装月饼的李女士表示，并没有特别在意“五仁”是哪五种果仁，莲蓉的含量有多少，大多看口感了。

月饼新国标只是推荐性标准，并非强制性标准。因此，目前市场上使用2015新版标准的产品和沿用旧版标准的产品都有。月饼厂家人士介绍，以前有四仁冒充五仁的，都是厂家降低成本的做法。新规出台后，真材实料的月饼将更有市场需求，旧标准将逐渐退出市场。





